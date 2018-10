Sin contratiempos, Cruz Azul derrota a Pachuca 2-1

O. Pérez; O. González, O. Murillo, J. Medina; V. Guzmán, E. Gutiérrez (c), J. Hernández, E. Aguirre; H. Lozano, J. Urretaviscaya, F. Jara.

Pachuca : O. Pérez; O. González, O. Murillo, J. Medina; V. Guzmán, E. Gutiérrez (c), J. Hernández, E. Aguirre; H. Lozano, J. Urretaviscaya, F. Jara.

Cruz Azul : J. Corona; F. Rodríguez, J. Domínguez, R. Ruíz; F. Silva, R. Baca, E. Roco; J. Rojas, C. Giménez, J. Benítez, J. García.

MF | Agónicamente termina el partido en el Azul, los locales logran ganar con marcador de 2-1 con anotaciones de 'Chaco' Giménez y Jorge Benítez.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90+2' Tarjeta roja para Cruz Azul. Jonatan Cristaldo es expulsado.

90' ¡CERCA PACHUCA! Centro desde la banda de la izquierda que nadie logra rematar, ¡se la pierden los Tuzos!

90' Tiempo cumplido.

89' Recta final del partido.

88' Cambio de Cruz Azul. Sale Joao Rojas, entra Jonatan Cristaldo.

86' Tiro de larga distancia que logra atajar Óscar Pérez.

85' Tiro libre a favor de Pachuca.

82' Impresiciones de la ofensiva de Pachuca, no logra terminar sus jugadas en el arco.

80' Tarjeta amarilla para Cruz Azul. Joao Rojas es amonestado.

77' Se anima Aldo Leao desde fuera del área pero el disparo se va sobre el arco de Óscar Pérez.

75' ¡Se la pierde Joao! Se revuelve al ingresar al área rival y termina perdiendo el balón contra la defensiva.

74' Centro por la banda derecha que magistralmente remata con la testa 'el Conejo' Benítez, ¡ya lo ganan los cementeros!

¡GOOOOOOL DE LA MÁQUINA! ¡GOL DEL CRUZ AZUL!

70' Tiro de Joao Rojas que se va bastante desviado sobre el arco de Pachuca.

65' Centro de los cementeros por la derecha que Stefan Medina despeja.

64' ¡Tiro desviado de los Tuzos! Sigue tocando la puerta la ofensiva visitante pero el balón se va desviado sobre la portería.

63' ¡Se la pierde Urretaviscaya! Entra al área conduciendo el balón, pero 'el Maza' Rodríguez llega a robar el balón.

62' Joao Rojas arrastra el balón pero la zaga defensiva de Pachuca desvía.

61' Desborde por la izquierda de Cruz Azul que desvía la defensa hidalguense.

60' Tarjeta amarilla para Pachuca. Hirving Lozano es amonestado.

58' 'Chaco' Giménez intenta desde fuera del área un fuerte disparo que contiene bien Óscar Pérez.

58' ¡ATAJADÓN DEL CONEJO!

57' Tiro de 'el Chucky' Lozano que ataja bien el cancerbero de la 'Celeste'.

57' ¡ATAJADA DE CORONA!

56' Pase a media altura dirigido a 'Chaco' Giménez pero un defensa tuzo intercepta y sale jugando.

53' Centro de Urretaviscaya que rechaza con la testa el defensa de 'la Máquina'.

51' ¡Cerca Benítez! El delantero de Cruz Azul acarrea el balón en el área, recorta y dispara pero el balón pierde fuerza por un desvío de la defensa.

49' No prospera el intento de tiro libre de los hidalguenses.

49' Falta a favor de Pachuca. Tiro libre en tres cuartos de cancha para los Tuzos.

48' No puede salir cómodamente de su campo el Cruz Azul debido a la alta presión de la visita.

47' Centro de Urretaviscaya que va a las manos de Jesús Corona.

46' Intenso arranque de los Tuzos que rápido se volcaron al frente.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

MT | Con goles de Victor Guzmán y Christian Giménez, el Estadio Azul es testigo de un empate al momento.

¡FINALIZA LA PRIMERA MITAD!

45' Tiempo cumplido del primer tiempo.

43' Intenso cierre de primer tiempo, ambos equipos buscan desempatar el cotejo.

37' Remate de cabeza de Tuzos que se va desviado, sigue empatado el partido en recta final del primer tiempo.

36' Gran disparo de Jara que Corona rechaza con dos manos a tiro de esquina.

36' ¡ATAJADÓN DE CHUY CORONA!

34' Se detiene el partido ya que Franco Jara se duele del hombro izquierdo tras una caída por la banda izquierda.

32' Cruz Azul es amo y señor de lo que va del partido, mantienen la posesión del balón a su favor.

32' Tarjeta amarilla para Pachuca. Franco Jara es amonestado.

27' El encuentro sigue entregando buenos intentos al frente, sobre todo de los locales.

24' Gran remate de cabeza de Christian 'el Chaco' Giménez que manda el balón al fondo y poner tablas el partido, ¡lo empató el Cruz Azul!

¡GOOOOOOL DE LA MÁQUINA! ¡GOL DEL CRUZ AZUL!

21' Pase a profundidad para Victor Guzmán que recibe el balón frente al arco celeste y con potencia manda el balón al fondo, ¡ya lo gana el Pachuca!

¡GOOOOOOL DE LOS TUZOS! ¡GOL DEL PACHUCA!

19' Tarjeta amarilla para Cruz Azul. Jorge Benítez es amonestado.

16' ¡ATAJADÓN DEL CONEJO! Benítez dispara raso a la cabaña tuza pero Óscar Pérez aguanta hasta el último y rechaza el tiro.

16' Tarjeta amarilla para Pachuca. Jorge Hernández es amonestado.

13' Centro tuzo desde la pradera derecha que Corona intercepta sin problemas.

10' ¡SE SALVA CRUZ AZUL! Remate de 'el Chucky' Lozano que estremece el travesaño del arco de 'Chuy' Corona.

9' ¡CERCA CRUZ AZUL! Tiro de fuera del área que 'el Conejo' solamente lo pasar cerca de su cabaña.

6' No prospera el tiro libre de Pachuca que se va de largo y recupera la defensa del Cruz Azul.

5' Falta a favor de Pachuca. Tiro libre para la visita cerca de la esquina derecha.

5' ¡Cerca Pachuca! Contrataque encabezado por Urretaviscaya que centra pasado y nadie puede rematar.

4' ¡Remate de Cruz Azul! La defensa visitante desvía y tenemos otro tiro de esquina.

4' La defensa Tuza desvía y otorga tiro de esquina por punta derecha.

3' Falta a favor de Cruz Azul. En tres cuartos de cancha por la derecha se concede el tiro libre.

1' ¡Buena jugada al frente del Cruz Azul! 'Chaco' se equivoca en el último toque después de conducir frente al marco.

1' Comienza tocando bien al frente el equipo local.

¡INICIA EL PARTIDO!

16:59 | Todo listo en la grama del Azul, a punto de iniciar el partido.

16:55 | Da inicio el protocolo de la Liga MX, salen los equipos al terreno de juego.

16:50 | Suplentes Pachuca: A. Blanco; R. López, J. Martínez; R. Pizarro, R. Botta; J. Ramírez, J. Calero.

16:50 | Suplentes Cruz Azul: G. Allison; A. Aldrete, R. Cota, J. García; A. Ramírez, A. Rojas; J. Cristaldo.

16:50 | Así saldrán uniformados al terreno de juego las escuadras protagonistas de esta tarde en el Azul.

16:40 | Alineación Pachuca: O. Pérez; O. González, O. Murillo, J. Medina; V. Guzmán, E. Gutiérrez (c), J. Hernández, E. Aguirre; H. Lozano, J. Urretaviscaya, F. Jara.

16:40 | Alineación Cruz Azul: J. Corona; F. Rodríguez, J. Domínguez, R. Ruíz; F. Silva, R. Baca, E. Roco; J. Rojas, C. Giménez, J. Benítez, J. García.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Cruz Azul - Pachuca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azul. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Hombre a seguir: Joao Rojas, a pesar de la intranmitencia de su juego, en los últimos partidos ha demostrado que si Cruz Azul quiere ganar, tiene ser él quién se ponga el equipo al hombre. Si logra combinarse con su delantero pueden llegar a hacer mucho daño al rival.

Hombre a seguir: Jonathan Urretaviscaya, probablemente el jugador que mejor momento vive en toda la Liga, al que apodan el rayo, viene de dos partidos consecutivos conviertiendo el gol de la victoria para la causa de su equipo, además de presentar una dinámica que maneja los hilos del juego cuando se lo propone.

El último partido disputado entre estos dos equipos en el Azul termino con aburrido empate a cero goles.

En las últimas cinco visitas de los tuzos a la capital del país, los resultados no han sido favorables, el récord marca tres victorias de los locales, un empate y una sola victoria de la visita.

En su último enfrentamiento, tanto Cruz Azul como Pachuca terminaron con el mismo marcador, la diferencia radicó en que el visitante derrotó al Atlas 3-2, mientras que los cementeros cayeron ante el Guadalajara.

En cuanto lo que representa enfrentar a un equipo como Cruz Azul, esto fue lo que dijo el zaguero cafetalero: "Cruz Azul es un club con historia que tiene jugadores con jerarquía, entonces va a ser un partido exigente".

Por su parte, fue Stefan Medina, el defensa colombiano del cuadro de Diego Alonso, quien dio declaraciones antes del encuentro: "Es importante quedar entre los primeros 4 para cerrar de locales, pero debemos seguir sumando los puntos que más podamos para asegurar esta situación".

En cuanto a si afectará el rendimiento del plantel, esto fue lo que dijo el juvenil cementero: "Creo que no nos afecta mucho, yo creo sería como darnos cuenta de que podemos hacer las cosas para la afición".

Con la polémica que se presentó a mitad de semana suscitada entre la afición y el equipo azul, fue el novato Jesús García quien habló acerca del tema: "Lo de la playera negra es decisión de ellos, nosotros los respetamos porque sabemos por lo que estamos pasando. En lo personal yo no tengo ningún problema con eso, yo no puedo hablar por mis compañeros, pero si la afición quiere venir de negro, adelante, yo no tengo ningún problema."

Pachuca se encuentra ubicado en el segundo lugar de la tabla general con 30 puntos, mientras que la máquina se ubica en la posición 15 con apenas 16 puntos.

A solo dos partidos de que culmine el Apertura 2016, el sublíder Pachuca visita a un desabrido Cruz Azul en un duelo que parece muy disparejo de inicio. Con el local fuera de la fiesta grande y la visita ya clasificado, buscarán cerrar el torneo con la mayor cantidad de puntos posibles.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Cruz Azul - Pachuca , correspondiente a la 16ª jornada del Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azul a partir de las 17:00 horas.