Antonio Mohamed: "Me siento feliz con el triunfo, nosotros en los espacios somos un equipo muy poderoso"

El director técnico argentino Antonio Mohamed está contento por la contundencia y el triunfo que lograron hoy ante Veracruz, en una victoria de 4-0 en el Estadio BBVA Bancomer, manteniendose con vida en la pelea por el pase a la Liguilla.

El primer tiempo no hubo suficiente juego dinámico por parte de la escuadra 'Rayada', teniendo paciencia tras esperar la anotación que veían difícil ya que sus oponentes mantenían 10 hombres en media cancha, sin embargo; en el minuto 41” por un error de la defensiva Jarocha, logró anotar el mediocampista Carlos Sánchez.

En la segunda mitad del encuentro se vio reflejada la diferencia de juego y a consecuencia el resultado que deja un marcador de 4-0 con goles de Celso Ortiz, Edwin Cardona y Rogelio Funes Mori.

Al cuestionar al timonel del cómo vivió este encuentro respondió:

“Me siento contento, el primer tiempo no fue bueno, después en el segundo tiempo sabíamos que se iban a abrir los espacios; hubo un espacio al final del primer tiempo y lo supimos aprovechar, nosotros en los espacios somos un equipo muy poderoso, hoy la diferencia de otros juegos es que competimos en un porcentaje más alto, además no tiraron mucho a gol y a partir de esa solides pudimos edificar la victoria.”

Opinó también sobre el autor del tercer gol, Edwin Cardona quien se presumió habían tenido conflictos.

“El lo necesitaba (anotar) es importante como ya lo dije que lo recuperaramos a él y su confianza, lo importante es que haga gol que tome confianza y que se pueda repetir, es muy importante para nosotros y más en esta etapa decisiva, si llegamos a entrar a la liguilla tenemos que contar con él ya que es un arma muy relevante para el equipo."

Platica que para estar en una posición como titular hay que ganarlo, y eso significa estar en una competencia interna constantemente entre los integrantes de su plantilla, ya que a cualquiera sin excepción puede tocarle estar en la banca, esto hará que el nivel del equipo aumente.

Se acerca la fecha FIFA y comenta que no le favorece.

“A mí la fecha FIFA no me gusta para nada, porque se me van la mayoría de los jugadores, es muy difícil pues se me van por ejemplo los dos Uruguayos Walter y Piris, se va Cardona, Carlos Sánchez, Celso Ortiz, entonces veo complicado programar la semana para trabajar prácticamente lo que es el último partido contra Morelia.”

El director técnico pide a sus jugadores saquen su máximo potencial para sacar ganancia de lo que está por venir.