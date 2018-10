Antonio Mohamed niega tener problemas con Edwin Cardona

Con el fin de mantener la esperanza de Liguilla, Rayados se declaró listo para lo que será el encuentro de este sábado en la cancha del Estadio BBVA ante Veracruz en punto de las 19:00hrs, correspondiente a la penúltima jornada del Apertura 2016.

El timonel albiazul, Antonio Mohamed, habló entre otras cosas, sobre el caso Edwin Cardona, dando a conocer que lo llevará a la banca para el cotejo ante los Tiburones.

“El punto es que (Yimmi) Chará y (Dorlan) Pabón, están jugando mejor que él, es una competencia, es un equipo de futbol y juega el que está mejor. Mañana Edwin (Cardona) va a la banca, ojalá podamos recuperar su mejor versión porque es un jugador fundamental para nosotros”.

A pesar de que ya había hablado anteriormente sobre el suceso de su ausencia en el pasado Clásico Regio, el ‘Turco’ agregó: “Fui muy claro cuando hablé, él tenía dos de descanso, como no concentró, tuvo dos días de descanso y puede hacer lo que quiera. Puede ir a la presa, a Cancún, a Colombia, no pasa nada”.

Posteriormente ‘Tony’ dejó en claro que no tiene ningún problema con Cardona y ante la polémica refirió: “Yo no veo que al ‘Tuca’ le pregunten por (Andy) Delort, qué pasa que no juega. Es lógico que cuando los resultados no se dan, se presenten este tipo de complicación”.

Mohamed no le dio vueltas al asunto, reiteró que si no vencen a los escualos están fuera de la campaña, situación que sería el segundo fracaso de Monterrey en el semestre, puesto que pudieron avanzar a los Cuartos de Final de la Concachampions.

‘La Pandilla’ dio a conocer como ya es una costumbre su lista de convocados, en la que no aparecen tanto el hondureño Alberth Elis como el arquero recién llegado a las filas regias, Alexander Domínguez.