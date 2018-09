Liguilla en América, obligación y no logro

América disputará una vez más la liguilla del futbol mexicano, esta será la décima ocasión consecutiva que lo haga, lo que para algún sector de la fanaticada será muestra de constancia y competitividad, pero que para los americanistas más antaños y recalcitrantes es una OBLIGACIÓN del club.

Y es que las Águilas han logrado ingresar a estas instancias finales ya con cinco técnicos diferentes, (Miguel Herrera, Antonio Mohamed, Gustavo Matosas, Ignacio Ambriz (AMBRÍZ) y Ricardo La Volpe) lo cual podría hacer aún más meritorio dicho “logro” que tanto presume la directiva americanista, discurso que no agrada a todo el grueso de aficionados águila.

Para los americanistas más recalcitrantes o que más tiempo tiene apoyando el club, el entrar a una liguilla no es ningún logro, al contrario, es una obligación del club que se tiene que cumplir torneo a torneo y no es nada para presumirse, lo que sí sería un fracaso es el no acceder a dicha instancia.

Incluso exjugadores como Antonio Carlos Santos, 'Zague', Cuauhtémoc Blanco y el mismo Carlos Reinoso han comentado principalmente por redes sociales que el clasificar a liguilla no es ningún logro y quien presuma dicho acontecimiento seguramente no conoce la historia, mística e identidad del cuadro azulcrema. Las liguillas no sirven de nada si no se consigue el campeonato que es el objetivo principal de la institución, manifiestan las leyendas americanistas.

Mérito o no, América será protagonista una vez más de la liguilla mexicana, como lo ha venido siendo desde hace ya desde hace cinco largos años.