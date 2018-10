Hernán Cristante: "El equipo necesita hacer el mejor partido"

El director técnico del Deportivo Toluca, Hernán Cristante, habló en conferencia de prensa, en medio de la Fecha FIFA y previo al encuentro contra Santos Laguna, partido que los 'Escarlatas' ya preparan en tierras mexiquenses.

Acerca del partido de la última jornada, donde la victoria no solo es fundamental para entrar a la liguilla, sino para sumar en el cociente, el estratega comentó: “Vamos a tener enfrente un equipo complejo, un equipo que si bien no le ha ido en el torneo bien, es un equipo que ha venido sumando, que el 'Chepo', le quiere poner un poco más de orden, le ha costado y es un equipo que va a venir a jugar su final, entonces más allá de que Toluca necesite los tres puntos tiene que hacer el mejor partido y hacer el mejor partido es aplicar todo lo que venimos haciendo día a día para que se pueda hacer el mejor partido, si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo, ir solamente pensando en que necesitamos un buen resultado para mí es absurdo, yo creo que el equipo necesita hacer el mejor partido para seguir sumando en puntaje, en capacidades, en juego, en un montón de cosas que hoy el equipo puede sumar”.

A la vez, mencionó una anécdota de ambos técnicos cuando Cristante aún era jugador: “El torneo aquel del 2010 que yo no estuve, lo agarramos al Chepo afuera donde estaba, en parte de la cancha, entonces lo querían llevar a la tina, tirarlo en la tina, ya lo habían mojado y todo, iban todos cargando al Chepo y decía, “Hernán los zapatos, los zapatos”, él quería que los zapatos no se le mojaran nada más, recién los había comprado y se ve que eran caros”.

Sobre la posibilidad de jugar lo que resta del semestre en el Estadio Nemesio Diez, dijo: “Si terminan el estadio antes, no, pero no creo, está complicado, están metiendo una velocidad importante, el otro día fue agradable para nosotros poder entrenar ahí, para algunos hasta nostálgico, pero bueno, pronto va a estar, entonces como se vayan dando las cosas, la verdad. Hoy el día estuvo feo, llovió toda la noche, la cancha estaba complicada para jugar y el equipo lo hizo igual, creo que los que terminan haciendo cosas importantes son los que se sobreponen a las circunstancias y hoy el equipo lo está haciendo, entonces no me preocupa ni me ocupa el tema ese, porque no puedo resolver nada, los tiempos están dictados por cómo puede ir avanzando la obra, entonces si el estadio no está en condiciones para una probable liguilla, tendremos que seguir jugando en el 'Chivo'”.

Una de las bajas de los 'Rojos' en esta Fecha FIFA es la de Alfredo Talavera, a quien Hernán considera un excelente elemento: “'Tala' es un arquero completo, un arquero seguro, un arquero que da cierta categoría, que ha sido cuestionado, como todos los arqueros que cometen errores y no conozco uno que no los cometa, entonces tiene prestancia, experiencia, el juego y las capacidades como para estar en la portería sin ningún problema”, finalizó.