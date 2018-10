Federico Vilar: "Estoy agradecido de todos las personas y clubes de este México maravilloso"

Después de leer su carta de despedida como futbolista profesional, el ahora ex-cancerbero de los Xolos de Tijuana, Federico Vilar contestó preguntas sobre su decisión de retirarse tras 17 años como profesional que lo llevó a defender los arcos desde Argentina a México.

Reconociendo haber tomado la decisión en el momento adecuado tras consultarlo con su familia, el guardameta agradeció al futbol mexicano y su importancia para él.

“El futbol mexicano me dio todo, la posibilidad de cumplir un sueño, ser un jugador profesional y es el lugar donde me pude desarrollar. Es un vínculo que espero nunca se rompa porque soy un agradecido y afortunado, me siento parte del futbol mexicano.

“Me siento parte de él, todo lo que pude ser dentro del futbol lo logré acá muy lejos de mi país. Estoy agradecido con toda la gente que me dio la oportunidad, de los diferentes clubes en diferentes etapas. Es un futbol que no ha parado de crecer. Más allá de que se cierre mi etapa como jugador, valoro muchísimo todo lo que es este futbol y espero seguir siendo parte a lo mejor de otra forma”.

Encargado con la responsabilidad de una de las posiciones más importantes y a la vez más demandantes, Vilar explicó la experiencia que se vivía cada vez que se ponía bajo los tres palos.

“Ser arquero es aprender a convivir en la línea delgada de lo que es el éxito y el fracaso, es estar constantemente en esa cuerda. Es una posición hermosa, es algo que se aprende de chico y se va afrontando a medida que se van sucediendo los hechos, intentando hacerlo con responsabilidad y personalidad. Es una de las claves de la posición el poder asumir esos riesgos”.

Teniendo que ser convencido de aplazar su retiro a principio de la actual temporada, Federico admitió irse satisfecho tras haberse quedado sin nada más que dar después de lo hecho esta temporada.

“Me pude sentir útil con un gran equipo que peleó por ser de los mejores de la Liga. Fue un indicio que me daba la pauta de que tenía que seguir dando todo. Cuando llegó el final me di cuenta de lo que siento ahora: ya di todo".

Admitiendo que el físico también fue factor en su decisión, el arquero de 39 años de edad reconoció haber podido cerrar su carrera fiel a su estilo a pesar de haber sufrido el año pasado.

"Me venía costando mucho el último año y no podía encontrar la mejor forma física y se notaba en el campo de juego. Hay cosas que a uno le gusta hacer dentro del campo, pero había momentos donde no lo podía hacer y eso me ponía mal. Este torneo hubo muchos lapsos donde sí lo pude plasmar y eso me da la satisfacción de irme del futbol profesional siendo competitivo hasta el último momento”.

Regresando a su natal Argentina para pasar tiempo debido con su familia, Vilar habló sobre esta nueva etapa de su carrera alejado de las canchas pero manteniéndose ligado al futbol y quizás al banquillo.

“Empezar a plasmar un proyecto futbolístico en lo que es el desarrollo de jugadores jóvenes y que todo eso me siga ayudando a la formación para lo que vendrá en un futuro que puede ser la dirección técnica”.

Logrando títulos de Liga, Copa, CONCACAF, haber jugado en Liguillas, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, e inclusive marcando goles, Federico admitió que a pesar de haberse quedado con las ganas de conseguir más, se va tranquilo con lo obtenido en su carrera.

“Me voy satisfecho por todo lo que viví, tanto lo buenos y lo malo, se aprende y se valora muchísimo. Sí me quedaron cosas por conquistar seguramente porque el futbol es así. Cuando consigues algo enseguida quieres algo más, este fin de semana queríamos pasar a la siguiente fase del torneo pero quedó pendiente. El futbol siempre te va poniendo una nueva meta que cumplir. Me voy con la tranquilidad de saber de qué di todo hasta último momento”.

Sobre cómo le gustaría ser recordado en el futbol mexicano, el cancerbero argentino consideró que su legado al futbol mexicano fue su pasión y valores.

“A lo largo de todo este tiempo traté de mostrar mi pasión por la profesión con entrega, sacrificio, ganas y tratando de ser siempre positivo. Espero ser recordado como un futbolista que siempre dio todo. En lo personal, traté de demostrar los valores que me inculcaron mis padres, mi familia y ser recordado como una buena persona”.

Sobre quienes marcaron su carrera, Vilar reconoció que se lleva una lección de todos sus entrenadores dentro del futbol mexicano; tanto en Primera Division y en Ascenso; destacando en especial el caso de Miguel Herrera.

“El agradecimiento es para todos, recordando los que tuve en México desde José Guadalupe Cruz, Sergio Bueno, Rene Isidoro García, Tomas Boy, Rubén Omar Romano, Carlos Bustos y Miguel Herrera. Todos me han dejado algo, de todos he aprendido, pero sin duda que Herrera siempre será muy especial porque fue el principio y el final de mi carrera”.

Finalmente, el veterano agradeció al Club Tijuana por la oportunidad de cerrar su carrera y mandando un mensaje a la afición que, tras haber empezado con ellos en su contra, al final pudo ganarse su cariño.

“El Club Xolos estará siempre en una parte importante de mis recuerdos de mi carrera profesional: la etapa final, quizás la más difícil, que me toma con mucha madurez. Sin duda será siempre muy especial.

“Cuando las cosas no salían, uno se aferra al trabajo y poder enfocarse en la causa la cual representa. En este torneo recibí muchas muestras de afecto y cariño de los hinchas que se agradece”.