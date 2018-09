¿La Máquina podrá parar a los Rayos?

Llegó el 2017 y con él llegará el debut de Francisco Jeméz en Cruz Azul, un entrenador que llega con una propuesta totalmente fresca a la acostumbrada en el futbol mexicano.

Cruz Azul se esforzará durante el futuro cercano para conseguir un correcto juego posicional, tener la pelota, ocupar correctamente los espacios del campo y generar combinaciones útiles para atacar constantemente y de una forma correcta.

Sin duda alguna no veremos el funcionamiento por el que Paco está trabajando durante toda la semana, incluso es probable que para este torneo no lo veamos al 100%. Roma no se construyó en un día, y cuando sea la hora de determinar un juicio final tendríamos que considerar que es un equipo que viene de ser pésimamente trabajado por Tomás Boy.

Comenzaremos a ver algunos bosquejos de este estilo, eso es seguro y podemos jurar que en los encuentros de la 'Máquina Celeste' habrá espectáculo porque Jémez es un técnico de riesgos, que no se va por la tangente de ir por los tres puntos únicamente.

Para el encuentro contra Necaxa encontraremos en los Rayos un rival que encuentra sus mayores armas en el juego directo, en atacar con sus dos extremos (Puch e Isijara); el chileno será extremadamente peligroso frente a un equipo de 'celestes' que jugarán a presionar constantemente al rival muy arriba. Una de las bases del juego posicional es tener compacto al equipo, por lo que veremos a la línea defensiva de Cruz Azul muy por delante y esto puede ser aprovechado por Puch, para vencer por velocidad a sus rivales y obligarlos a ver su propia portería de frente en el mayor número de ocasiones posibles.

La sociedad que puedan generar Joao, Mena y Benítez será igualmente importante, será una constante ver a los dos ecuatorianos intercalar posiciones en la fase ofensiva para desestabilizar a un rival que, de salir con una propuesta reactiva, se verá encerrado la mayor parte del juego en los primeros 25 metros de su cancha.