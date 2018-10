Caruso Lombardi: "Está la chance de dirigir al Morelia"

Días complicados se viven en Monarcas Morelia tras la racha negativa de resultados, el despido de Pablo Marini, el problema de la tabla porcentual y también la difícil búsqueda de un estratega que quiera tomar las riendas del equipo.

Desde Argentina, en una entrevista para el programa '¿Cómo te va?', Caruso Lombardi, ex jugador y ahora director técnico con un largo recorrido por el futbol argentino, declaró que fue buscado por directivos de Monarcas y añadió que solo dirigiría al cuadro michoacano por lo que resta de torneo:

"Sí está la chance. Me llamaron ayer y la gente que está interesada en llevarme dice que es por tres meses porque yo no quiero más".

Ricardo Caruso mostró que no desconoce la situación actual de los 'rojiamarillos' y recalcó que el duelo que tendrá Monarcas el domingo ante Jaguares es vital en busca de la permanencia:

"Faltan 13 partidos y está a 6 puntos del penúltimo. Es una situación bastante complicada. Ahora es el tema numeral (económico) y si se da la chance puede ser que vaya. Se define entre hoy y mañana".

El estratega argentino sabe de lo importante que es dirigir en México ya que muchos técnicos del país sudamericano han tomado relevancia en el balompie azteca:

"Es importante que te llamen y me imagino que son gente que no tienen problema de ningún tipo porque no hay técnico argentino que venga y se queje (del futbol mexicano)".

Sobre el plantel, supo quienes son algunos de los argentinos que conforman la plantilla y dio características sobre el último refuerzo, Gastón Lezcano:

"Está Erpen que jugó en Unión y después hay un tal Lezcano; es media punta, rápido, encarador. Es un punta muy complicado porque maneja muy bien la pelota".