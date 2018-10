Antonio García: "Necesitamos del triunfo ante Tijuana para retornar la confianza"

Los Pumas de la UNAM se encuentran en la séptima posición con 10 unidades y con el objetivo de volver a meterse en la cima del torneo ante Xolos de Tijuana en la jornada 7 del Clausura 2017; por lo que el jugador unamita, Antonio García, comentó que es importante obtener los tres puntos de este encuentro en casa:

"Necesitamos el triunfo ante Tijuana para retomar confianza en el equipo y contra un rival muy fuerte porque es uno de los punteros de la tabla general”, dijo el canterano en las instalaciones de Cancha 2 en Ciudad Universitaria.

Sobre el estilo de juego de Xolaje, Toño platicó que ellos gustan de un juego abierto y ofensivo: "Todos se encierran cuando nos visitan en el Olímpico Universitario y ahora será diferente porque Xolos propone. Para contrarrestar su ataque debemos armar bien los bloques y apoyarnos entre nosotros, eso nos ayudará a salir adelante”.

García ha disputado cuatro duelos de Concachampions con los Pumas y él espera participar en la Liga MX, donde ha tenido poca actividad en el torneo Clausura 2017:

"La defensa de Pumas debe contrarrestar la velocidad del Tijuana con la experiencia de los titulares, aunque hay que destacar que Xolos es el equipo más goleador del torneo”.

“Es importante hacernos fuertes en casa"

Para finalizar, el jugar los dos torneos contra estos dos rivales (Xolos y Tigres), es un tema que motiva al juvenil:

"Son dos rivales que motivan a cualquier jugador, el jugar cualquiera de estos dos partidos, sí bien no he tenido mucha participación este torneo estamos ahí para cuando se nos necesite, trabajando fuerte para que cuando nos toque, ahí se verá si estás o no estás”.

Además de recibir a la escuadra fronteriza en CU, los del Pedregal enfrentarán a los Tigres de la UANL en los Cuartos de Final de ida en la Liga de Campeones de la CONCACAF.