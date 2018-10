Siguen con buen paso las categorías menores del cuadro choricero

Las divisiones inferiores del Deportivo Toluca siguen haciendo cosas positivas, como el cuadro Sub-20 quien volvió a ganar, tras derrotar por la mínima diferencia al Puebla FC en la fecha 8 del Clausura 2017 de la categoría.

Los choriceros acabaron el encuentro con un jugador menos, ya que les expulsaron al juvenil Clan Mendienta tras una fuerte llegada a un adversario, esto no fue indicio de que el cuadro no consiguiera el gol ya que 5 minutos después de la expulsión al juvenil escarlata, el tanto llegó por medio de Luis López, quien definió de buena manera para abrir el marcador para los escarlatas, marcador que no se movería.

Por otro lado, la Sub-17 es líder general de la competencia al acumular 19 puntos totales, incluyendo los 4 puntos extras que otorga el torneo, debido a su mejor diferencia de goles (+5) superando a Monarcas Morelia y al Guadalajara.

El siguiente encuentro de los mexiquenses será el próximo sábado 4 de Marzo cuando visiten la Perla Tapatía, para enfrentar a Chivas.

Además, el cuadro choricero en la categoría Sub-15 perdió 1-0 en su visita a Ciudad Universitaria, el tanto de los universitarios fue obra del atacante unamita Emmanuel Montejano. Actualmente, la categoría Sub-15 se encuentran en la 1ra posición tras acumular 16 puntos de 21 puntos disponibles.

Mientras que en la 2da División Liga Premier, el cuadro choricero empató sin anotaciones ante el Club Deportivo Tepatilán, pero que sigue invicto en el torneo.

El delantero mexicano Antonio “Rooney” Pedroza tuvo el gol de la victoria, pero su disparo paso muy desviado de la cabaña del cuadro rival.