Previa Tigres - Vancouver Whitecaps: A rugir primero

Se reanudan las acciones en la Concachampions con el equipo auriazul recibiendo en el 'Volcán' a los Whitecaps de Canadá.

La escuadra mexicana va por la misión de ganar la serie, para tener en puerta la posibilidad de por fin levantar el trofeo y así sacarse la espina del torneo anterior cuando se quedaron en la Final, mientras que los de Vancouver buscan romper todo pronóstico.

Tigres | Por la gloria internacional

Luego de dar cátedra de futbol en Ciudad Universitaria hace apenas dos semanas, los felinos intentarán demostrar que no fue simple suerte y el campeón ha despertado de verdad.

Si bien el fin de semana los de la UANL no vieron acción en la Liga MX debido al paro arbitral, en cierto punto les puede ayudar, pues el equipo estará al 100% este martes y no habrá excusa sobre si no alcanzó el tiempo para recuperar las energías necesarias.

El equipo dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti no convenció del todo en la fase de grupos del torneo internacional, esto debido a que se les fue de la mano un duelo 'sencillo' ante Plaza Amador, motivo por el cual estarán cerrando de visita esta ronda, al igual que como lo hicieron con Pumas en la anterior.

La historia ahora es diferente y con futbolistas 'nuevos' ya adaptados al equipo como Eduardo Vargas y Luis Advíncula, buscarán dejar en el camino al rival en puerta.

Vancouver Whitecaps | Rival incómodo

La escuadra canadiense viene de perder el sábado 3-2 ante San José Earthquakes en el arranque de la MLS (donde militan desde 2011) y pinta como víctima en esta llave de Semifinal, pero no del todo si nos basamos en las estadísticas del certamen. Los 'caps' pueden presumir haber terminado la fase de grupos como líderes con 12 unidades y una diferencia de goles de +8, además de ser junto a Pachuca, los únicos que se mantienen invictos.

De igual forma cabe destacar que el conjunto comandado por el galés Carl Robinson cuenta por ahora con la mejor defensiva del torneo con apenas tres goles encajados, uno menos que los auriazules.

Los Whitecaps empataron a un gol con Red Bulls NY en la ida de los Cuartos que se disputaron en suelo 'gringo', pero en la vuelta hicieron valer su casa y terminaron con una contundente victoria de 2-0 gracias a las anotaciones de Davies y Fredy Montero.

Van por la revancha

El equipo regiomontano es favorito para salir victorioso en esta llave y así avanzar por segundo año consecutiva a la gran final de la Liga de Campeones CONCACAF, el 'Tuca' lo sabe y quiere seguir con la buena racha que vivió el equipo en Febrero.

"El pase a la semifinal es una dosis extra de motivación... vamos contra un rival muy fuerte, pero confío en que mi equipo seguirá una línea de resultados positivos", comentó en conferencia de prensa al término del entrenamiento auriazul este lunes.

Foto: Multimedios

La meta en Tigres es clara, además de buscar el bicampeonato de Liga, van por la justa internacional, misma que se les fue arrebatada por otro equipo mexicano, las Águilas del América.

El destino los volvió a juntar en otra final meses después y la victoria fue de manera dramática para los felinos, pero la espina de haber perdido la 'Conca' sigue ahí y esta semana intentarán dar un paso importante en la búsqueda del título.

Jugadores a seguir

Matías Laba | Mediocampista argentino con excelso toque de balón, que con sus grandes actuaciones, en su momento fue convocado con La Albiceleste para disputar el Mundial Sub-20 del 2011 en Colombia y más tarde los Juegos Panamericanos 2012 que se llevaron a cabo en México.

Foto: MLS

Jesús Dueñas | El canterano tigre ha venido de menos a más en los últimos duelos y se ha convertido en una pieza clave del sistema de juego que maneja el equipo de Ferretti.

Foto: Damián Besares | VAVEL México

Alineación Probable