Resultado y goles del México 2-0 Costa Rica en Eliminatorias 2017

México : G. Ochoa; C. Salcedo, N. Araujo, H. Moreno, M. Layún; R. Márquez, H. Herrera, J. Dos Santos; A. Vela, J. Hernández y O. Peralta. DT: J. Osorio.

Costa Rica : K. Navas; C. Gamboa, G. González, J. Acosta, F. Calvo, R. Matarrita; R. Azofeifa, C. Borges; C. Bolaños, B. Ruiz; y J. Venegas. DT: Óscar Ramírez.

MARCADOR : 1-0, min 8, J. Hernández. 2-0, min. 45, N. Araujo.

ÁRBITRO : John Pitti (PAN)