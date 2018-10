Ricardo Ferretti: "Mi equipo no se adaptó rápido al arbitraje"

Con el carisma que lo distingue, el estratega del conjunto de Tigres, Ricardo Ferretti, compareció en conferencia de prensa la noche de este martes, para hablar de lo sucedido en el empate 1-1 ante Pachuca correspondiente a la Final de Ida de la Concachampions.

“El accionar me deja contento, el resultado no tanto” siendo el ‘Tuca’ directo y agregando que le sorprendió el que no hubiera un árbitro mexicano, dada la circunstancia de que ambos equipos son de nuestro país.

“Oportunidades tuvimos y muy claras pero naturalmente no fuimos certeros. Yo creo que (Diego) Alonso les ha de haber dicho lo mismo a ustedes, la moneda está en el aire. Nosotros necesitamos un gol, ellos necesitan un gol. Yo creo que la situación no cambia mucho, vamos a esperar. Mi equipo no se adaptó rápido al arbitraje”.

El tema del Clásico Regio no podía pasar desapercibido y Ferretti comentó que será prácticamente de última hora cuando decida qué elementos son los que verán acción en el choque ante Rayados, a disputarse el sábado en la cancha del Estadio BBVA.

“Todavía estoy con lo que acaba de pasar, con cierta preocupaciones, ahorita tengo en la cabeza el cómo recuperarlos de la mejor manera posible. Ustedes (prensa) están ávidos de que esté comentando algo del Clásico. Es el partido más importante que tenemos y vamos a buscar poder hacer las cosas bien y merecer el triunfo”.

Finalmente Ferretti consideró que su equipo no vino a la baja, luego de que Eduardo Vargas fallara el tiro penal que pudiera haber significado llevarse una ventaja al Estadio Hidalgo: “Si Pelé falló penales, ¿por qué nosotros no podemos no lo podemos fallar? ”, concluyó.

Tigres entrenará este miércoles ya con vísperas al choque ante Monterrey, donde la posibilidad de Liguilla sigue latente, al encontrarse en la novena posición del Clausura 2017.