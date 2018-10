Previa Pumas - Puebla: tres puntos por el orgullo

Es el penúltimo partido de la jornada 17 de este Clausura 2017. Ninguna de las dos escuadra cuenta con los suficientes puntos para aspirar a la liguilla. Pero tres puntos son valiosos para darle, el menos, una última alegría a su afición.

Una última sonrisa…

Pumas es penúltimo lugar de la tabla general con 18 unidades. De los últimos 4 juegos, los universitarios no han rescatado un punto, ni anotado un gol. Si obtienen la victoria contra los camoteros, podrían acceder hasta el onceavo lugar; sin embargo, para llegar hasta ahí, tendrían que marcar 7 goles y no recibir ninguno. Por eso, tres puntos ante su gente y en su casa serían de mucho valor para unos auriazules que no participarán en la pelea por el título.

​​​​

Adiós, descenso.

Hasta hace unas jornadas, el equipo poblano era un contendiente a perder la categoría en el futbol mexicano. Pero con sólo tres victorias y nueve derrotas le alcanzó para salvarse. Ahora queda obtener un triunfo contra Pumas para dejar cada vez más lejos al fantasma del descenso. Cabe resaltar que el equipo dirigido por José Saturnino Cardozo, ya no saldrá del último lugar de la tabla general: tiene 13 puntos, y aspira tener 16. Sin embargo, los tres puntos ayudarían al equipo a tener estabilidad en la tabla porcentual de cara a los siguientes torneos.

Nicolás Castillo

El delantero universitario tiene en sus manos ser el nuevo campeón de goleo del futbol mexicano. Su último gol fue contra América el 19 de marzo, pero desde esa fecha sólo Raúl Mario Ruidiaz ha anotado una vez más que el chileno. Además, del top 6 de mejores goleadores, en el que mejor promedio tiene, pues ha hecho sus goles en 850 minutos jugados, es decir, anota cada 106 minutos.

Francisco Acuña

El ex jugador de los Tigres de la UANL es una de las principales formas que tiene el equipo poblano para atacar. Tiene cualidades, como el control de balón y el descaro ante el rival, que le ha beneficiado a los camoteros en la liga. Como suele pasar con este tipo de futbolistas, hace unos días se dio a conocer en distintos medios que Acuña está bajo la mira de clubes portugueses.