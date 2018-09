Televisión, la eterna discordia

Fue una real pelea de medios de comunicación por los famosos derechos de transmisión de la Selección Nacional para, al menos, los siguientes dos ciclos mundialistas. Muy lamentable muchas partes, pero sobre todo quienes se escudan en “la transparencia en el futbol” para dejar ver los intereses propios, para presionar a que se le entregue la concesión a tal o cual empresa.

Primero y antes que todo, este es el particular punto de vista como aficionado al futbol, espectador y consumidor de transmisiones de futbol por televisión, sin la verdad absoluta y tampoco descubrir el hilo, ya que nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Una vez expuesto la anterior, me arranco.

1.- La Selección Nacional de Futbol es un producto, con diferencias, pero igual que los equipos de la Liga MX. No se pierda de vista jamás que lo que se pone a licitación no es más que dos horas de entretenimiento frente a una televisión. De ninguna manera es una empresa estatal o paraestatal; o sea, no es Petróleos Mexicanos, ni el ISSSTE ni el IMSS como para que transparente totalmente la licitación de la transmisión de sus partidos, ya que pertenecen a los dueños que controlan la Femexfut. Aunque por quedar bien digan que el “Tri” es de todos, la realidad es que sólo es de ellos y harán con ello lo que les convenga.

2.- Por un lado estuvo Televisa y Azteca y por el otro lado una propuesta de América Móvil, de Carlos Slim. Claro, la competencia real de un inversor y empresario como Slim siempre va a ser tentador, más si ya hay buenas referencias de lo que el magnate mexicano puede hacer en el futbol de nuestro país, pero eso no influye que se deba ir enseguida con esa propuesta nada más por la animadversión que se tiene con el ahora duopolio televisivo, ya que la famosa cláusula que explicó Alejandro Irraragorri en Fox Sports dejó muy claro una situación: los tenedores de los derechos podían renovar de manera automática y accedieron a ver otras ofertas en ocho años. Ni Televisa ni TV Azteca son santo de devoción de nadie, pero algo hay de cierto con ellos: las transmisiones son para toda la población.

3.- Y ese es el siguiente punto. Estoy cierto que un gran porcentaje de los programas de debate deportivo en nuestro país se basan en la especulación. Porque los hechos están ahí, pero para generar la polémica, para llevar ideas contrarias entre uno y otro tienen que ser basadas primero porque fulano supone que… perengano piensa que… sutano cree que… pero ninguna sabe a ciencia cierta, porque la gran mayoría son trascendidos, las orejas, lo que pueden esperar, sus infiltrados, etcétera. Eso, en mi punto de vista, les quita la seriedad porque así como puede que sea cierto lo que creen, suponen o piensan, tienen la misma cantidad de probabilidad de que sea falso, sin embargo antes ya hicieron toda una cortina de humo que llamó la atención de la gente basado en nada, en ninguna realidad, en ch…. mentales. Básicamente.

4.- Lo único que me preocuparía sería que la Selección Mexicana sólo se pueda transmitir en televisión de paga. Por cualquiera de sus plataformas, ya sea por Televisión por cable, satelital o streaming. Mi único problema es que México no está como para pagar por ver al “Tri”. Nuestra población tiene cosas más urgentes en qué gastar que en ver a la Selección ya sea en eliminatorias para el mundial, el propio torneo mundial, Copa Confederaciones, América y Oro, entre otras. Ahí está el ejemplo de Chivas que se volvió un equipo elitista en el que hay que pagar por verlos en cualquiera de sus plataformas y que sin triunfos, estoy seguro, perderá afición.

5.- Yo no sé y desconozco el nivel de progreso de nuestra tecnología, pero si Chivas con el potencial económico que tiene no puede sostener una plataforma digital de streaming como Chivas TV, Blim o la de Cinépolis es porque nuestro país no está para ese paso aún. Llegará, estoy seguro porque México no se quedará rezagado en ese rubro, pero en el 2017 no es la época aún.

6.- Si usted le pone nombre y apellido, Fox Sports e ESPN querían participar de alguna manera en la transmisión de los partidos de la Selección. Por eso es que hicieron tanto alharaca, ¿a poco creen ustedes que si ellos tuvieran la opción de renovar sin competir lo permitirían? A otro perro con ese hueso. Así que no es cuestión de “la verdad”, no es “transparencia”. Es “en este momento me conviene y en otro momento no”. No se puede proteger a Televisa de todos los yerros en la historia de este país, pero tampoco vengan con el cuento del paladín de la justicia para todos. No, si pasa a sus manos y pueden retener la transmisión para ellos solos, sin duda lo harían. Como ahora lo hacen los eternos dueños de los derechos televisivos.

Botepronto

Chivas prácticamente está de vacaciones. ¿Y el doblete? Fue suerte, a mí no me convencen.

Préndela así, de volea.