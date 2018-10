Resultado y goles del Puebla 2-2 Querétaro del la Liga MX 2017

¡Muchas gracias por seguir el MxM por VAVEL! No dejes de seguirnos para ver las reacciones del encuentro

Video| 2-2:

Video| 2-1:

Video| 1-1:

Video| 1-0:

94'| Finaliza el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc

93'| ¡Goooooooooooooool de Querétaro! Camilo Sanvezzo dispara en tiro libre directo y anota su doblete

90'| Gran jugada de Cortizo que no logra culminar

89'| Centro que Sanvezzo no puede rematar de manera cómoda

88'| Centro de Cortizo que rechaza la defensa local

86'| Impacto de larga distancia por parte de Pérez que no genera peligro

82'| Buen balón de Güémez para Benítez al que no logra llegar

76'| ¡Voooolpi! Achica de manera perfecta tras entrada peligrosa de Cavallini

75'| Tercer cambio de Querétaro. Gerardo Lugo le cede su lugar a Jordi Cortizo

74'| ¡Gooooooooool de Puebla! Francisco Tores anota desde los once pasos

72'| ¡Penaaaal para Puebla!

70'| Último cambio de Puebla. Ingresa Francisco Torres en lugar de Francisco Acuña

64'| ¡Ceeerca! Volpi desvía balón que iba directo a la portería

63'| ¡Goooooooool de Querétaro! Tras centro de Erbin Trejo, Camilo Sanvezzo se acomoda entre dos poblanos y de cabeza manda el balón al fondo de las redes

62'| Segundo cambio por parte de Gallos. Ingresa Édgar Benítez por Everaldo Stum

61'| Cambio de Puebla. Sale Félix Micolta por Jerónimo Amione

60'| Amonestación para Alexis Pérez por aventar al rival

59'| Centro de Angulo que Hiram Mier corta

56'| Llegada de Querétaro que no genera mayor peligro

55'| Cambio de Puebla. Ingresa José Guerrero por Pablo González

55'| Cambio de Querétaro; ingresa Yerson Candelo por Luis Noriega

51'| Centro de Gómez que Araujo rechaza de manera correcta

50'| Disparo de Cavallini que se estrella en el poste para posteriormente ser rechazado por Corral

49'| Centro de Venegas que Volpi rechaza

47'| Disparo de Stum que se va a la tribuna

45'| Arranca la segunda mitad

45'| Finaliza la primera parte, Querétaro cae en el Cuauhtémoc

41'| Amonestación para Marrugo por falta sobre Everaldo Stum

40'| Disparo de Sanvezzode tiro libre que se va muy por encima del arco

38'| Tremendo cruce defensivo de Zamora tras centro de Noriega

34'| ¡Goooooool de Puebla! González manda servicioa Marrugo, quien no perdona y anota el primero

34'| Trazo para Micolta que llega a las manos de Volpi

32'| Remate de Sanvezzo que pasa por un costado de la portería local

29'| Micolta llegó con peligro, pero la defensiva de Gallos atenta saó el balón del área

25'| Disparo de Marrugo que no genera ningún peligro

16'| Impacto de Cavallini que pasa cerca de la portería del arquero brasileño

13'| ¡Ceeeeerca! Alexis Pérez trata de desviar el balón y por poco hace autogol, situación que Volpi salvó

9'| Alexis Pérez desv´pia de manera correcta un pase de peligro poblano

8'| Gran jugada de Angulo, qien manda el balón al área y Corral logra sacar correctamente

7'| Centro que Rodríguez logra desviar

6'| Pelotazo de Tiago Volpi que llega al área de Villaseñor sin peligro

2'| Centro peligroso por parte de Gallos que la defensiva local logra sacar

0'| Arranca el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc

Pablo González verá su debút con el Puebla

Con éste encuentro Tiago Volpi llega a 100 partidos con los Gallos Blancos

¡ATENCIÓN! Hubo cambio de último momento, Jonathan Bornstein queda fuera de la alineación, en su lugar estará Geroge Corral

Ambos equipos ya se encuentran calentando en la cancha

Querétaro presenta cambios para el encuentro de hoy, sobresale la ausencia de Aldo Arellano, jugador que habia sido constante en el cuadro de Lozano, teniendo actividad con la Sub-20

XI de Querétaro | Tiago Volpi, Alexis Pérez, Hiram Mier, George Corral, Javier Güémez, Luis Noriega, Erbin Trejo, Jaime Gómez, Camilo Da Silva, Everaldo Stum, Edgar Lugo. D.T. Jaime Lozano

XI de Puebla | Fabián Villaseñor, Brayan Angulo, Luis Venegas, Patricio Araujo, Alonso Zamora, Hugo Rodríguez, Francisco Acuña, Félix Micolta, Pablo González, Christian Marrugo, Lucas Cavallini. D.T. Enrique Meza

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Puebla vs Querétaro en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El encuentro entre Puebla y Querétaro tendrá como sede el Estadio Cuauhtémoc ubicado en la Heróica Puebla de Zaragoza, con capacidad de 51,726 aficionados.

Atentos a Tiago Volpi: El siempre seguro guardameta de 'gallos blancos', su personalidad y orden caracterizan al arquero 'carioca' que se pone la camiseta cuando el equipo más lo necesita. Su actuación tendrá gran inferencia en el resultado del viernes en la lucha por no descender.

Atentos a Moisés Muñoz: El arquero seleccionado mexicano no ha logrado brillar desde que llegó a la escuadra camotera, ha tenido algunos errores que la afición le ha reclamado porque han provocado malos resultados, sin embargo, la calidad del experimentado portero ilusiona a la afición para convertirse en referente.

Jaime Lozano mantiene una postura positiva pese a la situación que atraviesa su equipo: “Estamos tranquilos. A los jugadores los veo fenomenales. Yo me siento muy bien y somos gente de fútbol. Llevo toda mi vida en esto y sé que, si no hay resultados, el que se tiene que ir es el director técnico. No me quita el sueño, yo estoy aquí por gusto, por ilusión, y porque estoy preparado. Si no salen las cosas, obviamente se debe de cortar por lo más delgado”.

Previo al partido, Enrique Meza hizo sus primeras declaraciones previas a un encuentro con el Puebla: “Primero que nada vamos a buscar el triunfo el próximo viernes, el fútbol siempre da posibilidad de revancha, a nadie le da gusto estar en una situación como esta, por ello cada uno está poniendo lo mejor de cada jugador para salir”.

El último encuentro entre ambos equipos terminó con un aburrido 0-0 en el Estadio Cuauhtémoc. Buscarán terminar con la racha de empates entre 'gallos' y 'camoteros'.

El panorama de Jaime Lozano luce gris, los malos resultados han sido los protagonistas en las últimas jornadas y el encuentro ante Puebla podría ser la última oportunidad para Lozano.

Los 'camoteros' anunciaron recientemente la incorporación de Enrique Meza para tomar la dirección técnica después de los malos resultados conseguidos por Rafael García.

'Gallos' y 'Camoteros' ya no tienen aspiraciones en este Apertura 2017, por lo que buscarán sumar todas las unidades posibles para arrancar en buena posición en la tabla de cocientes en el siguiente torneo.

Por su parte, Querétaro consiguió un importante empate en casa ante el líder del torneo; Monterrey. El encuentro estuvo lleno de emociones y podría ser el inicio del despertar 'gallo'.

Puebla llega a este encuentro con un empate registrado en el TSM ante Santos Laguna, otro equipo que de a poco se mete en zona de descenso. El empate no les sirvió de mucho a los dos equipos que siguen en el fondo de la tabla.

'Gallos Blancos' visitan el Estadio Cuauhtémoc para disputar un complicado partido ante Puebla, rival directo en la lucha por no descender del máximo circuito del fútbol mexicano.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla vs Querétaro en vivo, correspondiente a la 13ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuauthémoc a partir de las 19:00 horas.