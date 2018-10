Resultado y goles del Puebla 2-0 Toluca de la Liga MX 2018

A. Talavera; C. Borja, M. Perg (F. Uribe, min. 70), O. González, R. Salinas; J. Delgadillo (Á. Reyna, min. 39), A. Ríos; R. Sambueza (C), P. Barrientos, A. Vega (L. Quiñones, min. 45); y P. Canelo. DT: Hernán Cristante.

Toluca : A. Talavera; C. Borja, M. Perg (F. Uribe, min. 70), O. González, R. Salinas; J. Delgadillo (Á. Reyna, min. 39), A. Ríos; R. Sambueza (C), P. Barrientos, A. Vega (L. Quiñones, min. 45); y P. Canelo. DT: Hernán Cristante.

Puebla : M. Muñoz (C); B. Angulo, A. Zamora, A. Santamaría, O. Rojas; J. Escoboza (H. Rodríguez, min. 66), A. Chumacero, J. Guerrero, C. Marrugo (O. Fernández, min. 84), F. Acuña (F. Torres, min. 74); y L. Cavallini. DT: Enrique Meza.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90'. Rubens Sambueza recibe la tarjeta amarilla; el técnico visitante, Hernán Cristante, también se fue expulsado.

89'. Ángel Reyna también se va expulsado por doble cartón preventivo.

85'. Anderson Santamaría recibe la tarjeta amarilla.

84'. Último movimiento de Puebla: entra Omar Fernández por Christian Marrugo.

81'. Gran intervención de Alfredo Talavera tras el tiro cruzado de Cavallini.

80'. Por doble cartón amarillo, Pablo Barrientos se va expulsado y deja a Toluca con un hombre menos.

74'. Segundo cambio de Puebla: sale Francisco Acuña e ingresa Francisco Torres.

70'. Último movimiento de Toluca: entra Fernando Uribe por Maximiliano Perg.

67'. Rodrigo Salinas también recibe el cartón preventivo.

66'. Primer movimiento de Puebla: entra Hugo Rodríguez por Jesús Escoboza.

61'. Nuevo intento de Toluca, ahora con un remate cruzado de Quiñones que sale por arriba.

60'. Buen tiro de Osvaldo González que pasa apenas desviado de la portería local.

54'. Fuerte disparo de Ángel Reyna que Moisés Muñoz contiene sin problemas.

45'. Segundo movimiento de Toluca: entra Luis Quiñones por Alexis Vega.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

MT | Con dos goles de Lucas Cavallini, Puebla está derrotando a Toluca

¡TERMINA LA PRIMERA PARTE!

44'. Buena atajada de Muñoz ante el disparo potente de Salinas.

40'. Por una "plancha" sobre Guerrero, Ángel Reyna es amonestado.

39'. Primer cambio de Toluca: entra Ángel Reyna por Juan Delgadillo.

35'. José Guerrero se convierte en el primer amonestado del encuentro.

29'. Alexis Vega controla el esférico en el área e inmediatamente saca un tiro que se va por arriba de la portería local.

27'. Lucas Cavallini remata dentro del área y convierte su doblete de la noche.

¡GOOOL DE PUEBLA!

22'. Nuevo aviso por parte de Alexis Vega, ahora tras un cabezazo que sale por un lado.

16'. ¡CERCA! Alexis Vega no logra aprovechar estar de frente al arco y su remate pasa desviado.

14'. Disparo de Pablo Barrientos que sale muy por arriba de la cabaña de Puebla.

10'. Lucas Cavallini cobra perfectamente la pena máximo y adelanta al cuadro local en el marcador.

¡GOOOL DE PUEBLA!

9'. ¡Penal para Puebla! Sambueza derriba dentro del área a Chumacero

1'. Remate de Chumacero que termina en tiro de esquina.

¡INICIA EL PARTIDO!

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del partido Puebla vs Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El domingo anterior, los dirigidos por Hernán Cristante aprovecharon su condición de local para derrotar 2-1 a Monterrey, con anotaciones de Pedro Canelo y Alexis Vega.

Por su parte, la escuadra de Toluca se encuentra en el octavo sitio de la clasificación con nueve puntos, tras acumular dos triunfos, una igualada y un descalabro.

En la fecha pasada, en su visita a Guanajuato, los comandos por Enrique Meza cayeron ante León, dos anotaciones a una; el tanto poblano fue convertido por Christian Tbaó.

Después de seis fechas disputadas, el conjunto de Puebla se ubica en la novena posición de la tabla general con nueve unidades, producto de tres victorias y tres derrotas.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla vs Toluca en vivo, correspondiente a la 7ª jornada del Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 21:00 horas.