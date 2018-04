Sebastián Palacios: “Hoy quedó demostrado que le pasamos por encima a un rival que está peleando arriba”

Google Plus

Al finalizar el partido contra Santos Laguna, el ariete argentino Sebastián ´El Tucu´ Palacios, hablo ante los medios de comunicación pronunciándose feliz por la victoria de equipo:

“Hoy quedo demostrado que, le pasamos por encima a un rival que está peleando arriba"

El delantero argentino, llegó como refuerzo para este Clausura 2018, y poco a poco logró ganarse la confianza de Diego Alonso, afianzando la titularidad, siendo parte importante de las dos más recientes victorias del equipo blanquiazul, Palacios, declaró que Santos no era un equipo fácil pero lograron sacar el resultado:

“Creo que lo apretamos muy bien, porque sabíamos que ellos jugaban muy bien al futbol y creo que presionándolo, les quitamos la pelota, y no pudieron jugar como ellos sabían”

Con la anotación de Sebastián Palacios que ponía 3-1 el marcador entre Pachuca y Santos, ´El Tucu´ llego a 7 anotaciones, con los tuzos del Pachuca, sumando 5 tantos en 2 partidos, aprovechó para recordar la jugada, que le asistió el chileno Ángelo Sagal:

“Me dijo que valla a primer palo, que él me la tiraba y yo le dije, si me la tiras por abajo voy, por arriba no llego, así que nada todo de Ángelo”

Por su parte el dueño del dorsal número 12 de Pachuca, Emanuel ´Manny´ García, se expresó contento por los 3 puntos obtenidos y consciente del crecimiento del equipo en el cierre del torneo:

“Sabíamos que veníamos de menos a mas no, habíamos recibido muchos goles, en el primer inicio del torneo y ahora venimos siendo muy sólidos en la parte defensiva, tenemos que seguir trabajando para cerrar de mejor manera el torneo”.

Con la victoria ante Santos Laguna, Pachuca parece cada vez más cerca de la liguilla, teniendo aun compromisos de las últimas dos fechas del torneo donde visitara Querétaro y cerrara en casa, ante los rojinegros del Atlas.