Claudio Villagra: "Me siento con la capacidad de enfrentar esto"

El último refuerzo del Atlético de San Luis, Claudio Villagra apareció ante la prensa luego de la práctica matutina, donde por primera vez habló de muchos temas, empezando por enfatizar lo bien que lo han tratado sus compañeros desde que llegó a territorio potosino:

"Me trataron muy bien todos, cuando uno viene de afuera le es un poco difícil pero me sentí muy bien, acompañado por todo el grupo, por el profe, la verdad es que hay una muy buena comunicación y eso es bueno para crecer".

Así definió su forma de juego: "Puedo jugar de extremo por derecho o por izquierda, soy un jugador rápido que trata de ir a los espacios, de sacar ventaja ahí y bueno, aportar mi granito de arena".

Sobre el partido del sábado pasado en el que recibieron a los Pumas, Villagra dijo sentirse contento, ya que pudieron plasmar el sistema de juego que han venido trabajando:

"Me quedé sorprendido, la verdad muy lindo y se pudo plasmar la idea de futbol que veníamos entrenando contra un gran rival que es Pumas, así que eso sirve para seguir mejorando e ir creciendo", agregó que el objetivo dentro del grupo es el mismo para todos: "Decirles que desde mi punto de vista, del que se ve en el grupo, los profes, es que vamos a dejar todo porque queremos lo mismo: que es ascender".

El jugador argentino dijo que el futbol mexicano es de su agrado, dado que se trabaja a la perfección en cada posición, logrando orden en el campo:

"Veo un futbol muy dinámico, mucho ida y vuelta y también es un poquito más ordenado, es mucho ataque-defensa".

A pesar de su juventud,Claudio dijo sentirse listo para jugar fuera de su país y en un nivel tan alto como en México: "Me siento bien, me siento contento y me siento con la capacidad de enfrentar esto de la mejor manera".

También se dio tiempo de hablar del trabajo que ha realizado Alfonso Sosa al frente de la institución potosina, además del respaldo que le ha dado en lo personal:

"Se trabaja mucho en el campo, que eso es bueno y tiene la idea que es muy linda, ofensiva y también un orden defensivo. Hemos platicado, primero me ha dado la bienvenida, me ha preguntado cómo he estado y lla verdad que hay buen diálogo".

Para finalizar, habló sobre el sistema de juego que tendrá el Atlético de San Luis:

"Se va a ir dando mediante vayamos jugando, creo hay una idea de juego pero depende mucho en la cancha del momento, puede jugar un jugador, puede jugar otro y lo que si está claro es que el compromiso dentro de la cancha lo debemos de tener siempre".