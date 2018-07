Jürgen Damm: "Tenemos que buscar siempre el resultado, hoy empezamos muy bien"

Luego de la victoria del conjunto de Tigres sobre León con marcador de 2-0 en el ‘Volcán’, el atacante mexicano, Jürgen Damm, espera que los felinos sigan con ese paso dentro del Apertura 2018, certamen donde una vez más están catalogados como favoritos al título.

“Gracias a Dios tenemos una muy buena racha de local. Creo que es muy importante el apoyo de la gente, la dinámica e intensidad que ponemos en los partidos, obviamente también queremos hacerlo fuera de casa que es donde hemos sufrido un poco más. Creo que el equipo siempre trata con mucha humildad y mucho esfuerzo, de ganar en cualquier cancha, el plantel, la institución te lo exige. Tenemos que buscar siempre el resultado. Hoy empezamos muy bien”.

Sobre su desempeño y la oportunidad de estar como titular, Damm expresó: “Bien, muy contento, muy agradecido con el ‘Profe’ por la confianza que me ha dado en todos estos partidos. Lo importante siempre es el trabajo extra, he tratado de estar más en lo que me ha hecho falta, el último toque. Día a día se trata de mejorar esas cosas y respondiendo a la confianza que me da el cuerpo técnico, porque con el plantel, los jugadores de mucha jerarquía y experiencia que hay, en cualquier momento si bajas el ritmo o dejas de entrenar al cien, te quitan el puesto”.

Finalmente a Jürgen le agradó del todo el que el encuentro haya sido hasta las 21:00hrs, esto debido a las condiciones climatológicas que se presentaron en el encuentro, con menos calor, ya que actualmente el estado de Nuevo León se encuentra en la temporada de la canícula, donde persisten altas temperaturas por un período de 40 días.

Tigres tendrá otro encuentro cómo local la próxima semana, el cuál será recibiendo a la escuadra de los Xolos de Tijuana en el Universitario.