El 'Corre' no anduvo fino e igualó ante el Campeón

Correcaminos se cansó de tener la posesión de la pelota y avasallar en sector defensivo a Cafetaleros durante gran parte del partido, sin embargo, nunca lograron descifrar la muralla verde del vigente campeón y, cuando lo hicieron, los postes o la mala puntería evitaron que cayera el primero en el Marte R Gómez para finalizar con el marcador cero por cero.

Da Silva, del equipo tamaulipeco, fue el más insistente en gran parte del partido, donde intentó desbordar por las bandas y colocó varios centros que pusieron en aprietos a la defensa cafetalera, no obstante, nunca abrieron el cerrojo.

El partido comenzó de forma vibrante con el disparo de tiro libre directo que se quedó en la barrera visitante. Tres minutos más tarde, el argentino Diellos se animó con el tiro de larga distancia que se fue ligeramente desviado.

Otra llegada de los dirigidos por Irving Rubirosa ocurrió al minuto 13 mediante el tiro de esquina desde la punta de la derecha que alcanzó a peinar a primer poste Guerra y que atajó sin dar rebotes Humberto Hernández. Acciones después, Lucas apareció con el regate para sacar el fusilazo que se fue de largo del marco rival.

La más clara del partido

La suerte también estuvo en contra de los locales como al minuto 29, cuando el centro cayó al área chica donde Briceño anticipó a la defensiva y metió el derechazo que se fue a incrustar al travesaño, aunque el rebote no le favoreció porque terminó por salir del campo de juego.

Después de la media hora de juego, Correcaminos hizo más evidente su dominio al no prestarle la pelota al rival, no obstante, ya no pudo generar una más de peligro en los últimos minutos.

La tónica de la parte complementaria no cambió y Cafetaleros se mostró aún más defensivo de lo que había realizado en la primera etapa, aunque le funcionó, ya que la primera peligrosa aconteció hasta el minuto 60’ con el largo saque de manos que anticipó Gustavo Ramírez a primer poste para sacar el testarazo a las manos del portero. Cinco más tarde, de nueva cuenta fue Lucas con el tiro centro que pasó peligrosamente.

El segundo poste para los locales sucedió al 66’ cuando Ramírez ganó la partida y cabeceó la esférica a la base del poste, ahogando el grito de gol de los aficionados.

La recta final acabó de forma emocionante con aproximaciones de ambos equipos. Primero fue de Correcaminos con el tiro libre directo que ejecutó Ibarguen, aunque la puso muy por arriba; pero en el contragolpe, estuvo a nada de caer el primero de los visitantes cuando Bermúdez sorprendió con el tiro bombeado, por lo que Hernández tuvo que retroceder un par de pasos para despejar ese balón.

La siguiente semana Cafetaleros recibirá a los Potros de Hierro del Atlante; mientras que Correcaminos visitará a los Alebrijes de Oaxaca.