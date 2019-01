Aguardará Jesús Dueñas por una oportunidad

Buscando variantes y tratar de encontrar el mejor once posible, el conjunto de Tigres ya trabaja de cara a lo que será su siguiente compromiso ante la escuadra de los Xolos de Tijuana a disputarse este sábado en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio Caliente.

En rueda de prensa y siendo certero, Jesús Dueñas, comentó sobre lo que se buscó en el debut dentro del Clausura 2019: “Es la primera vez que se juega con tres en medio pero bueno criticas siempre va a haber. Hay que respetar y seguir y ver ahora cómo funciona el equipo, hay muchas variantes”.

Dueñas reiteró el respeto que tiene hacia las decisiones que tome Ricardo Ferretti para presentar su mejor cuadro titular: “Me toca ser el sacrificado pero no pasa nada, voy a seguir trabajando de la mejor manera para cuando me toque la oportunidad y si no que sea lo mejor para el equipo. No estoy cerrado a nada y si me toca estar fuera pues adelante”.

“Tengo casi once años aquí, desde fuerzas básicas. Desde que me toca estar en el primer equipo, sí se ha hablado de que a la mejor siempre le tiran al que menos nombre tiene. Aunque jueguen diez figuras y le toque uno de fuerzas básicas, siempre se van sobre él. Eso siempre lo he visto algo normal”, finalizó.

Sin ofertas por Valencia.

Por otro lado el Presidente Deportivo de los auriazules, Miguel Ángel Garza, reiteró que hasta el momento no se tiene una oferta sobre la mesa por los servicios de Enner Valencia, delantero ecuatoriano que en últimas semanas ha dejado entrever que hay dudas sobre lo que será su futuro con los felinos.

Finalmente se confirmó que el futbolista colombiano, Jarlan Barrera, fue cedido en calidad de préstamo al club de Rosario Central de Argentina.