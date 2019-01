¿Necesario otro refuerzo tras la lesión que deja fuera a Eustaquio?

La lesión de Stephen Eustaquio (que sufrió en el partido ante Xolos de Tijuana una dura distensión del ligamento cruzado de la rodilla y estaba entre 6 y 10 meses fuera) sumada a las de Jordan Silva (3 meses de recuperación), Pablo Aguilar (lesionado en el entrenamiento de hoy en el abductor) y Adrian Aldrete (en espera de evolución) abrió la duda sobre si el cuerpo técnico cementero debería realizar un scouting veloz antes del 31 de enero para reforzar al equipo; pero por lo visto y comentado el día de ayer lunes 28 de enero, no se reforzara mas.

Eustaquio lamentándose su lesión I FOTO: Prensa RECORD

El canadiense-portugués, Eustaquio (de 22 años), llego desde el G.Deportivo Chaves (donde jugo 29 partidos, anotando un gol) para reforzar el mediocampo tras la salida de Marcone pero el no fue el único que llego a esa posición; ya que el joven mexicano Alexis Gutierrez también se desempeña en esa posición ademas de las ya conocidas caras de Baca y Salas. Caixinha también ha realizado pruebas en La Noria sobre esa posición; jugando con el Cata Dominguez como pivote acompañando a Baca y Salas o junto a Baca y Roberto Alvarado, suponiendo que Yotun se pueda desempeñar en la posición de lateral izquierdo.

Lo cierto es que el día lunes, Pedro Caixinha hablaba que estaba meditado traer a alguien para reforzar a la institución pero mas tarde Ricardo Peláez hablo sobre su técnico y la polémica que mantuvo junto un periodista y sobre las posibilidades de fichar; “Escuché la respuesta (de Caixinha), es un tema que ya tocamos con él, no vamos a poner excusas. Pedro lo entendió y no volverá a suceder. No se puede perder el respeto, no se puede perder la cabeza. No debe volver a suceder”.

Peláez en conferencia de prensa I Foto: Prensa Cruz Azul

Sobre los refuerzos dijo: “Nos vamos a quedar así, ya lo platicamos con él presidente y cuerpo técnico, tenemos una plantel muy amplio en calidad y cantidad”. Esto debido a que el presidente Billy Alvarez avisara que NO llegara nadie mas.

Pero confirmado esto; ¿Cruz Azul no debería fichar mas?. Se hablo de Miguel Layun (polivalente en defensa y medio campo), de Angel Orelien (panameño de 17 años) y hasta el renacido rumor sobre Kranevitter. Es por eso que se piense sobre lo mas necesario de tu plantel y que cuente con mas gente capacitada en cada puesto; pero las soluciones siempre vienen en el camino. Así que NO, Cruz Azul no necesita fichar más.