Amaury Vergara: "No todo mundo quiere que Chivas esté bien"

Una nueva era comienza para el conjunto del Guadalajara, puesto que la mañana de ayer Jorge Vergara, propietario del club, a través de un mensaje vía Twitter, delegó la presidencia del club a su hijo, Amaury Vergara. El nuevo mandatario rojiblanco presidió esta tarde la presentación del refuerzo Oswaldo Alanís, en donde afirmó la existencia de un boicot en contra de Chivas al momento de buscar contrataciones, sin embargo, hizo hincapié en que buscarán revertirlo mediante del trabajo de Fuerzas Básicas.

“Chivas siempre buscará el talento, en esta temporada de contrataciones demostramos que queremos ser el mejor equipo de mexicanos; quiero hacer énfasis en fuerzas básicas, estamos haciendo un esfuerzo grande porque Chivas debe ser la cantera más importante y el exportador más importante, de ahí se despliega la visión de Chivas como club para avanzar y cómo esforzarnos no sólo con gente talentosa de otros equipos sino con nuestra propia cantera, es un trabajo paralelo y hay que encontrar un equilibrio. Creo que no todo mundo quiere que Chivas esté bien, eso dificulta la contratación, es una especie de boicot al equipo más mexicano, pero creo que podemos hacer frente fortaleciendo la cantera y haciendo relación con jugadores que quizá afuera no juegan tanto y quieran volver a Chivas a aportar, más allá de contrataciones bomba es buscar quienes entiendan bien qué significa Chivas porque no es lo mismo jugar en Chivas que en otro equipo mexicano”.

No obstante, Vergara Zatarain afirmó que no tolerará la poca competencia dentro del club, actuar de esa manera provocará que la permanencia dentro de la institución sea efímera, por lo que el dirigente hace un llamado para dar un extra por Chivas.

“Si algo le falta a Chivas es creer en lo que tenemos y que podemos lograr más, lo que digo es al que le quede el saco que se lo ponga, no lo dirijo a nadie en particular, fue un mensaje para cualquiera en Chivas; que reflexione, si en un momento fue mediocre, qué debe hacer para dejar de serlo. Es una oportunidad para otros dar lo mejor, no sólo cumplir su trabajo sino dar un extra en Chivas, no lo dije para nadie en particular, lo dije como una directriz donde no habrá tolerancia a mediocridad e incompetencia en el club, el que no aporte hoy o mañana creo que tendrá un momento difícil y se irá rápido de Chivas”.

“Es un decreto, un manifiesto de lo que va suceder en los próximos años de lo que no se va permitir en la institución, es evidente que chivas no está donde debería estar y por eso es importante reforzar desde la directiva y establecer las condiciones para venir o permanecer en este equipo”, añadió el presidente del Guadalajara.

Respecto a la salida de José Luis Higuera, quien hasta ayer fungía como Director General de Chivas, Amaury fue enfático en que no hubo nada detonador para propiciar su salida salvo el término del ciclo y el cambio de liderazgo. Del mismo modo, el organigrama del Rebaño no sufrirá cambio alguno, se mantendrán los puestos.

“Se propicia por un cambio de liderazgo, no hay nada en particular que detonara esto más que el interés de mejorar. Era momento de cerrar el ciclo con él (José Luis Higuera) así como se cierran ciclos con jugadores y técnicos, en esta estructura le tocó a la dirección general, no busquen más, está claro y cerramos el ciclo. No vamos a hacer una reestructura general, nadie corre riesgo de su trabajo, confío en mi equipo y los cambios serán para mejorar, por eso iniciamos un análisis profundo para entender dónde estamos y qué necesitamos”.

“Ayer fue claro el comunicado, tomamos una decisión como consejo administrativo y yo como presidente de cambiar el liderazgo, creo que es necesario este cambio. Como dijimos, estamos agradecidos con José Luis, celebramos objetivos importantes; desde que mi padre invitó a José Luis se plantearon objetivos y se cumplieron, es un momento distinto para Chivas. Hay mucho que hacer, regresar este equipo a donde debe, medidas extraordinarias requieren movimientos extraordinarios; estamos emocionados porque no es un cambio fundamental, sólo reforzamos el compromiso y como Presidente estoy más responsable de todo lo que sucede en el club y el futuro es alentador en Chivas”, agregó el mandatario rojiblanco.

Finalmente, el Presidente del Guadalajara se dijo contento por la incorporación del zaguero michoacano Oswaldo Alanís, a quien le ofreció un trato distinto, en comparativa con el pasado, buscando tener una relación estrecha como con cualquier futbolista.

“Somos una institución con formas y protocolos para hacer negociaciones con jugadores, agradezco a mi equipo deportivo que busca esta alternativa. En cuanto hablé con Oswaldo (Alanís) llegamos a acuerdos importantes, sobre todo le ofrecí que las cosas iban a ser distintas, le ofrecía mi compromiso para tener una relación estrecha como quiero con cualquier jugador. Cómo me siento, estoy contento, mi segundo día de presidente y celebramos esta incorporación, debe ser de buena suerte, alguien como (Oswaldo) Alanís es importante, no es coincidencia, es algo emocionante y me siento muy contento hoy”.