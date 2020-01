Leandro Cufré: "Ahora los árbitros se desligan de la responsabilidad que tienen"

Sin llegar a justificar la derrota y eliminación de Atlas de la Copa MX ante los Diablos Rojos del Toluca en octavos de final, el técnico Leandro Cufré mostró su queja del mal manejo que hizo el cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander. Hizo énfasis en una expulsión que no se llevó en el primer tiempo para el jugador rival: Diego Rigonato.

"Me deja mal, porque quedar fuera de la Copa MX no estaba dentro del presupuesto, así es esto. Lamentablemente al medio tiempo tuvimos que modificar porque Jeremy Márquez no pudo con el dolor de la patada criminal que le dio al minuto 20 Rigonato, cuando el cuarto árbitro lo ve y no lo penaliza, están esperando a lo del VAR. Por suerte en la liga hay VAR, que ahora está dirigiendo", Leandro Cufré en primera instancia aceptó el fracaso de quedar fuera y comenzó a expresar su queja contra el arbitraje.

El factor principal de la queja de Leandro Cufré, fue que Diego Rigonato se mantuvo en la cancha solo con tarjeta amarilla y el mediocampista de su equipo: Jeremy Márquez tuvo que salir de cambio. Argumentando que, en la jugada, el cuarto árbitro se encontraba cerca de la jugada y que pudieron cambiar la decisión del juego.

Explicaba así el estratega de Atlas: "El cuarto árbitro estaba a un metro y era una patada como para cárcel, no es para menos. Me deja con un jugador menos que tuvimos que modificar y lamentablemente no sé si vaya a estar para el próximo juego. Ahora los árbitros se desligan de la responsabilidad que tienen y dependen siempre del VAR. El VAR no está en Copa y quieren que cobre todo el VAR. Lo mismo en el gol, esperaron y esperaron, no se la juegan, no tienen autoridad".

"En la semana tuvimos charla con Brizio y aceptó los errores contra nosotros"

Enfatizó Leandro que no justifica la derrota en el árbitro, habló más sobre su equipo y lo que dejaron de hacer: "El equipo no debe de resentir eso, tuvimos acciones para concretar y tomar más ventaja. El último gol es una distracción fatal porque para un equipo que busca cosas grandes, no puede tener. Cuando los 11 jugadores del equipo están volteados a la pelota, es culpa nuestra, no nos vamos a quitar la responsabilidad. Yo mande un equipo a la cancha y el máximo responsable soy yo, lo asumo en esta descalificación en la Copa", finalizó.