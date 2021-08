Víctor Manuel Vucetich pone su continuidad en manos de la directiva

Una vez más la situación no es la mejor en Chivas. El conjunto rojiblanco cayó en casa ante León, siendo goleados 0-3. El descontento de la afición es de tal grado que los gritos de “Fuera Vuce” resonaron en el Estadio Akron pese a que el sonido local trató de ocultarlos un poco. Aun así, estos fueron notorios.

El estratega del Rebaño, Víctor Manuel Vucetich, reconoció sentir impotencia por los gritos, aunque no va tirar la toalla, pues está a disposición de la directiva, dejando su continuidad en manos de Amaury Vergara y Ricardo Peláez. Sin embargo, y, por otro lado, el director técnico rojiblanco pareciera darle la espalda a la consigna de la afición al afirmar que le importa más el funcionamiento del equipo.

“Por desgracia hoy en el primer tiempo tuvimos varias opciones de goles, recibimos el gol y no tuvimos reacción. Nos afecta en lo psicológico y la segunda parte fue muy mala de nosotros”, señaló en conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo.

Luego de ser derrotados por León, en el Estadio Akron se escuchó el grito 'Fuera Vuce', a lo que estratega de Chivas respondió: "Con la gente no me puedo meter, ellos pueden opinar lo que quieran y las decisiones, como siempre, estamos dispuestos con la directiva". @VAVEL_Mexico pic.twitter.com/om1UYUVHzm — Chivas VAVEL (@Chivas_VAVEL) August 19, 2021

“Con la gente no me puedo meter, puede opinar lo que quiera y, como siempre, estamos dispuestos con la directiva”, comentó el estratega rojiblanco.

“Siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia de esto es la reacción de la gente. La gente podrá opinar lo que ellos quieran, pero a mí me interesa más el esquema y el funcionamiento que no se da o se dio en este encuentro”, agregó Víctor Manuel Vucetich.

Víctor Manuel Vucetich complementa: "Siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia de esto es la reacción de la gente. La gente podrá opinar lo que ellos quieran, pero a mí lo que me interesa más es el esquema y el funcionamiento". @VAVEL_Mexico pic.twitter.com/SRmCUfpIMx — Chivas VAVEL (@Chivas_VAVEL) August 19, 2021

Cristian Calderón se enganchó con la afición

La molestia de la afición rojiblanca no sólo fue dirigida al director técnico Víctor Manuel Vucetich, sino también a los jugadores. Al término del compromiso, mientras los futbolistas se encaminaban al túnel que dirige a los vestidores, parte de la fanatica ubicada detrás de las bancas los encaró.

Tras una serie de gritos, el “Chicote” Calderón se ubicó debajo de una de los techos de la zona y se hizo de señas obscenas con uno de los aficionados de dicha zona. El momento quedó grabado por un espectador.

El fin de semana el Guadalajara viajará a la Sultana del Norte para enfrentarse a los Rayados de Monterrey, duelo por la jornada 6 del Apertura 2021.