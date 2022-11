Empate movido

Éste martes en punto de las 10:00 hrs. desde el estadio 974 en Doha, Qatar; dio arranque el sueño mundialista para México y Polonia, un duelo que se antojaba bastante complicado para los mexicanos.

Previo al duelo se dio inició con ambos himnos nacionales, además de un estadio abarrotado, en lo que se apreciaba una mayoría para el tricolor.

El partido inició con un México que se volcó al frente y se vio bastante ordenado en los primeros minutos, dónde desde el principio se generó de la mano de Hirving Lozano y Alexis Vega.

Sobre los doce minutos del encuentro, Lewandowski no había logrado tocar ni un sólo esférico tras la buena cobertura de la saga mexicana, evitando que tuviera oportunidades.

Al 25' Alexis Vega metió un letal cabezazo a segundo palo, pero el esférico termina yéndose ligeramente desviado del arco polaco. México se mantenía presionando y dos minutos más tarde aparecería Chávez, pero Gallardo no logró llegar a ese trazo y termina sacando la pelota la defensa.

Szczesny atajó varios remates peligrosos por parte del tricolor, evitando que su arco cayera ante las llegadas peligrosas de la saga.

El encuentro se fue al medio tiempo con el marcador empatado sin goles, con ambos equipos buscando el tanto que rompiera el cero.

Para el complemento México salió con la misma alineación, no obstante Polonia realizó un cambio. Sobre el 55', el silbante decide revisar una jugada dentro del área de Ochoa, dónde Héctor Moreno le jala la camiseta a Lewandowski, tras la revisión, se señala la pena máxima en favor de los polacos.

Fue en el 57' dónde Guillermo Ochoa se vistió de héroe y fue crucial para el empate, ya que tras el disparo desde los once pasos de Lewandowski, el guardameta de Guadalajara hizo una finta y después terminó atajando el disparo del polaco, convirtiéndose en el segundo arquero en atajar un penal, luego de 92 años.

El partido siguió su trámite, con llegadas peligrosas, pero ambas defensas se encontraban bien paradas evitando que se abriera el marcador para cualquier equipo.

Sobre el 63', México se volvía a hacer presente con un cabezazo potente de Martín, pero el esférico termino sin problemas en las manos de Szczesny.

Ambos equipos continuaron presionando, pero entre las buenas intervenciones y las imprecisiones el encuentro terminó sin goles en este debut en la Copa del Mundo 2022.