Pumas Femenil: Jonathan Lazcano confía en tener un buen inicio de torneo

El día de hoy en Cantera, Pumas femenil tuvo una sesión de entrenamiento de cara al arranque de la jornada 1 del Clausura 2023 para preparar y afinar los últimos detalles de su duelo ante las Chivas del Guadalajara en territorio tapatío.

El nuevo entrenador auriazul procuró un trabajo intensó en la plantilla donde priorizó el juego defensivo y la salida de balón con espacios cortos en la búsqueda de retener la posesión del esférico, así como el manejo de la pelota ante la presión del rival.

Foto: Pumas MX

Más tarde, en la conferencia de prensa, Jonathan Lazcano menciono la importancia de tomar una identidad, tomando la estructura de cantera en el primer equipo femenil.

"Recordar que Pumas es la cantera, la cantera es algo fundamental en el club y es parte de la esencia. Si bien me tocó estar en el sub 17 que ahora es sub 18, habrá que ir dándole un proceso correcto, ni muy apresurado para que debute y que se consolide, ni tampoco no oportunidades. Siempre ha habido un constante va y ven", mencionó en conferencia de prensa.

También, menciono la sensación y las ideas que busca plasmar en este inicio y a lo largo del torneo, así como las sensaciones que tiene por parte de sus pupilas previó a su debut este viernes.

"Buscamos claridad y buscamos roles. Vamos en J1, por supuesto que mi idea será ir de menos a más. Queremos comprar retos, el equipo esta comprometido, con una disposición increíble, con mucha voluntad, con inteligencia. Las sensaciones son buenas en el tema defensivo que será fundamental en estos dos partidos" expresó ante los medios.

Asimismo, menciono el significado que tiene para su persona el estar ahora al mando del proyecto femenil en Pumas y la importancia que le da a esta oportunidad en su carrera.

"Es el reto más grande de mi carrera. Eso representa, es el reto más grande que he tenido por todo lo que conlleva: estar en el máximo circuito, estar en esta gran institución, por conocer los valores de la institución", comunicó en conferencia de prensa.

Finalmente, Jonathan Lazcano dejó en claro que ya hay plantilla cerrada y no habrá más incorporaciones al momento.

"El plantel está cerrado, somos las que vamos a ir y muy contento con cada una de las chicas que lo conforman"

Cuando es el debut de Pumas en el Clausura 2023

Pumas femenil debutará el próximo viernes a las 19:06 hrs (CDMX) frente a Chivas en la Jornada 1 del Clausura 2023 de la Liga MX femenil.