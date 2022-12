Rafael Puente Jr. : "Nos falta trabajo y competencia"

Los Pumas de la UNAM empataron a un gol en su presentación en la Copa por México en Ciudad Universitaria con los Diablos Rojos del Toluca. El empate fue de sabor agridulce por el debut como técnico auriazul de Rafael Puente Jr., quien está siendo cuestionado por la afición universitaria en todo momento.

En conferencia de prensa después del partido, Puente Jr. expresó: "En el primer tiempo distamos mucho de comportarnos acorde a lo que habíamos trabajado. Estamos ante un rival que tiene un dominio de estilo de juego que me identifico y fue complejo. En el segundo tiempo un cambio sustancial. Es lo que pretendemos. Un equipo que quiso, que intentó, que propuso y que tuvo las opciones más claras. Accedió de forma justa a ese empate, de acuerdo al balance general"

Sobre la experiencia que vivieron Santiago Trigos y Jorge Ruvalcaba dentro de los sparrings de la Selección Mexicana en Qatar 2022, el técnico expresó: "Vivieron una gran experiencia. Habrá sido en lo personal y profesional una experiencia enriquecedora. Están ya de vuelta desde hace un par de semanas trabajando muy bien y compitiendo por un lugar".

Puente Jr. hace su presentación en CU (Foto: Agencias)

¿Que pasa con Dani Alves?

Ante la duda del tema de Dani Alves y su futuro con los universitarios, Puente Jr. enfatizó: "Termino su participación en Qatar2022 y tiene su periodo vacacional. Tendrá que cumplirlo y ya después se integrará para competir por un lugar en el plantel" .

El estratega comentó también sobre los nuevos elementos que no tuvieron actividad en el partido: "En el caso particular de Sebastian (Sosa) tengo entendido que tiene un contrato que vence junto con el año y por eso no lo podemos utilizar. Ulises (Rivas) tuvo participación. Jonathan Sánchez viene saliendo de una lesión".

Por último, Puente Jr. trata de justificar lo visto en el terreno de juego: "Nos falta trabajo y competencia. Medirte contra un rival como este nos viene de maravilla. Pocos equipos manejan tan bien el balón como Toluca. Sabíamos el partido que nos íbamos a enfrentar. Valoramos lo que hicimos en el segundo tiempo"