Rafa Puente: "Es indiscutible que estamos en una crisis de resultados"

Tras un descalabro más de Pumas en este Clausura 2023, que cayó ante Chivas con un marcador de dos goles a uno, Rafael Puente Jr. habló ante los medios de comunicación.



Para iniciar, el técnico argumentó que sabe que Pumas no la está pasando bien, pero sabe que se puede revertir: "Es indiscutible que estamos en una crisis de resultados. En funcionamiento no y es cuestión de detalles para revertir esta situación. Somos conscientes y estamos en la mejor disposición para mejorar y salir de la situación crítica que tenemos”.

Sin embargo, Puente no dejó de felicitar a sus jugadores por la entrega que tuvieron en este encuentro, argumentando que pese a que de manera muy temprana el equipo se vio abajo en el marcador, no se rindieron, mencionando que sabe que éstos lograran revertir la situación, ya que están unidos.

Al finalizar el encuentro, el dueño del banquillo auriazul fue abucheado por la afición unamita, Puente dijo no estar tranquilo por esta situación: “No hay forma de que yo esté tan tranquilo con una semana tan mala. Respeto la opinión de la gente. Yo me ocupo de mi fortaleza mental”.

Además argumentó que el equipo local siempre impone su forma de juego, pero no ha logrado conseguir contundencia para sumar, aunado a que el técnico ve amor propio en los jugadores.

Pumas actualmente acumula tres encuentros cayendo de manera estrepitosa, además de que ya son cuatro los jugadores que han salido expulsados en el actual torneo, el último fue Diogo de Oliveira quién ayer se fue del partido tras un duro cabezazo al 'Chiquete'.

Siguiente partido



Para el siguiente encuentro de los del Pedregal, Pumas visitará a Mazatlán, duelo que corresponde a la novena jornada del Clausura 2023, duelo en el que los dirigidos por Puente buscarán sumar de tres y salir de este catastrófico hoyo en el que se han hundido.