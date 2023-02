Previa Cruz Azul vs Atlas: Celestes con urgencia de salir del fondo de la tabla

Cruz Azul y Atlas cerrarán lo que será la fecha 7 del Clausura 2023, esto debido a que tuvo que volver a reprogramarse al no cumplir con la norma de transcurrir al menos 48 horas para poder tener actividad, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 52 de la Liga MX. Para el compromiso Ramos Palazuelos encabeza la terma de los nazarenos.

Con el fin de que los aficionados de la máquina puedan asistir a la cancha del Estadio Azteca para poder acompañar a su equipo, la directiva de los cementeros realizó la promoción de poner en 50 pesos moneda nacional las localidades para el compromiso, con excepción de las zonas VIP que tienen un precio regular dependiendo el partido.

Antecedentes

Dentro de los juegos entre Cruz Azul y Atlas jugados en la cancha que los oriundos de Hidalgo tengan localía el historial es el siguiente, 32 encuentros jugados, dieciocho triunfos para los de la capital del país, siete empates y siete derrotas. La última victoria de los zorros en el Estadio Azteca data del 11 de enero del nombrado Clausura 2020.

¿Cómo llegan?

En Cruz Azul la sorpresiva mala racha de arranque no dejó un gran sabor de boca por lo que tuvieron que cortar de tajo semanas atrás el proyecto en la dirección técnica de Raúl Guzmán. Tras el cese del "Potro", los cementeros disputaron el último partido que tienen registrado ante Puebla en calidad de visita ganando por una considerable ventaja y distribuyendo buen futbol de la mano del técnico interino Joaquín Moreno, estratega que nuevamente entró al quite de estar al frente del once inicial en lo que deciden el técnico.

Para el conjunto de Atlas las cosas no caminan de buena manera ya que estar en la posición doce de la tabla general no es lo ideal para un cuadro que hace poco pudo presumir ser el bicampeón de la Liga MX. Son ya cinco los partidos sin poder conocer el triunfo y un duelo de llamado de emergencia buscan no quedarse rezagos sumando de tres.

Jugadores a seguir

Erik Lira: El ex elemento de Pumas, es uno de los hombres que mayor cantidad minutos tiene jugados en el actual torneo con el cuadro de Cruz Azul,, el mediocampista de 22 años de edad, es orquestador y defensor del balón en el rectángulo verde, Lira se caracteriza por igual por pelear cada en cada jugada y no rendirse hasta tener la posición.

Jonathan Herrera: De parte del cuadro de Atlas, el extremo derecho, de ascendencia cubana buscará seguir por el buen paso que lleva convirtiéndose en uno de los hombres mejores calificados de la presente campaña para los de Jalisco. La parte de la media luna es la favorita para desarrollarse y hacer distribución de la redonda.