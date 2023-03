Johan Vásquez: 'Surinam no tenía nada que perder'

Esta noche, la Selección Mexicana inició con el pie derecho la era de Diego Cocca,, el encuentro estuvo bastante dividido, con un tiempo en favor de Surinam, mientras que el complemento fue en favor de México.

Tras el encuentro, Johan Vásquez habló ante los medios, cabe resaltar que el defensa central, pese a ser convocado en diversas ocasiones por Gerardo Martino, tuvo poca o nula participación por lo que todos se cuestionaban el porque era llamado.

Esta noche el ex puma jugó el encuentro completo ante Surinam, mismo que correspondió a la quinta jornada de la Concacaf Nations Leagues y sumado a esto, anotó el primero de los dos goles del encuentro.

El defensa central también mencionó que la jugada en la que cayó el tanto ya se había planeado en entrenamientos: "Ahí está la repetición y bueno, me cayó la fortuna, la habíamos ensayado antes de venir, que ellos tenían mucha altura, que los centrales eran altos, la intención era ir por delante del primero y lo bueno que salió la jugada".

Para el central el equipo anfitrión no tenía nada que perder en este encuentro, por lo que para los mexicanos es un gran resultado el que se sacó esta noche.

"A veces se da la imaginación que estos son los partidos más fáciles, había cierto nerviosismo de nosotros que era normal, entendíamos al míster, era nuestra primera vez con él, hicimos buen segundo tiempo, nunca nos desesperamos con el balón ni nada, supimos manejar bien sus contragolpes y con la personalidad lo pudimos sacar".

Para complementar, Vásquez mencionó que fue un duelo que no imaginaron de esta forma, por lo que iniciaron bastante descolocados.

“El primer tiempo no lo imaginamos así, porque iban a estar en su cancha y no tenían nada qué perder. Creo que dudamos en el primer tiempo con la presión al rival y en el segundo tiempo lo supimos manejar mejor y sacamos el resultado”.

El equipo mexicano cerrará su participación de esta fecha FIFA el domingo 26 de marzo cuando reciba en el estadio Azteca a la selección de Jamaica.