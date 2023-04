Eduardo Arce: “El grupo había resentido algunas cosas”

En rueda de prensa salió el técnico del Puebla, Eduardo Arce reconociendo que el conjunto de había resentido algunas cosas por los últimos encuentros, pero tras este compromiso ante FC Juárez el grupo ya se encuentra bien.

“Bien, muy bien, en lo anímico el grupo había resentido algunas cosas a lo largo del torneo, habíamos tenido algunos accidentes que no nos habían permitido mostrar, si no nuestra mejor versión, un equipo competitivo siempre y le viene bien al grupo para darnos cuenta. Lo dije en el partido pasado, hay accidentes en el fútbol, pero cuando mi equipo está así, cuando salimos sólidos, salimos competitivos, entonces nos sirve mucho”.

También reconoció al rival, mencionando que Juárez salió con la localía, pero que al final vieron espacios y demás cosas que les permitieron librarse.

“Creo que cuando vienes de visita, también el local impone un poco el ritmo al comienzo, es normal. Mostramos algunas cosas en el primer tiempo, nada más que en el segundo la mantuvimos un poco más, esa fue la diferencia”.

“Pero no, nunca fue nuestra intención ceder iniciativa el primero y buscar el segundo, yo creo que Juárez también el primero salió con esa localía y después nosotros con espacios, tiempos, cosas que vimos en el medio tiempo que nos permitieron salir mejor”.

Club Puebla

Llegan las cuestiones

Incluso se le cuestionó el accionar del equipo antes del gol, preguntándole cómo veía el equipo, pues antes del gol no había llegado al área rival, por lo que Arce contestó que no tenían mucho volumen en el área y que no cedieron iniciativa.

“Si bien, estoy de acuerdo contigo que no teníamos mucho volumen en cuanto área, pero no me parece que 60 minutos, no me parece que hayamos cedido la iniciativa al contrario, estoy de acuerdo con que el segundo tiempo es un dominio territorial, espacial, si bien ellos. Si tu te das cuenta, cada pérdida de pelota ellos vienen en un bloque de 4-4-2 que es muy difícil superar”.

“Hay que superar tres líneas, trabajar el partido, hay que hacer y a veces tu a lo mejor dirás ¨si es que no se llega¨, sí, pero también es mérito de lo bien trabajo defensivamente que hizo Juárez”.

Finalizando esa pregunta que el trámite del juego le pareció muy bueno. Seguido destacó que esta victoria es mucho, tenían que sumar de visita y los acerca a su mejor versión, para Toluca tendrán que salir con su mejor versión.

“Esta ultima victoria es mucho, sabíamos que teníamos que sumar de visita ante un muy buen rival y lo conseguimos, eso nos acerca a nuestra mejor versión y anímicamente nos da este roche de decir, bueno viene Toluca a casa, hay que salir en nuestra mejor versión. Porque será un partido bastante bravo, pero nosotros estamos para aspirar a esto que dices, puesto 8, 7 si se dan los números, pero esta victoria es importantísima”.

“Y después de esto de abrirnos para jugar, bueno son cosas que se trabajan, son cosas que vimos que empujaban esa primera presión, pero sí que la saltábamos, una vez saltándose había espacio y creo que lo fuimos trabajando. El primer tiempo estuvimos erráticos en algunos encuentros, pero mantuvimos el plan y creo que nos funciona”.

De esta manera el DT Arce finalizó la conferencia de prensa tras una buena demostración de su equipo, ahora pensaran en Toluca que la próxima semana llegará al estadio Cuauhtémoc, por lo que quieren aspirar a la siguiente fase.