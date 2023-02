Matías Córdoba: “Lo expulsaron sin haber hecho nada”

En rueda de prensa no salió el técnico de la franja, Eduardo Arce, en cambio salió Matías Córdoba por la expulsión en los últimos minutos del DT enfranjado, reconoció que no hay conformidad por los resultados pero tienen el respaldo de la directiva.

A pesar de la derrota, el auxiliar técnico destacó la entrega del equipo y después de verse abajo, pudieron reaccionar y anotar dos goles. Además habló de la expulsión del técnico y mencionó que no dijo nada y que los rivales fueron a provocarlo.

Además aseguró que el cuerpo técnico tiene el respaldo del equipo porque:

Javier Correa, delantero de Santos Laguna, encaró al director técnico del Puebla, Eduardo Arce, a esto, el artillero expresó que el estratega debería dedicarse a "entrenar a sus jugadores" en lugar de reclamarle.

"Creo que el técnico del Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores. No a ver si yo salgo rápido, porque es la segunda vez que me hace lo mismo y me gustaría que me dijera de frente todas las cosas que gritó, pero cómo no tiene huevos no me lo va a decir", expresó Correa en entrevista con Canal 6 dentro de la zona mixta.