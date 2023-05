Fernando Ortiz asegura que San Luis no tiene nada que perder

El técnico americanista, Fernando Ortiz hablo con los medios de comunicación previo al encuentro de cuartos de final entre el Club América contra el Atlético San Luis, donde comento que esperan otro encuentro muy diferente y sabiendo que ellos vienen en mejor estado anímico.

Sobre el rival

“Saben y me conocen que no soy mucho de hablar del rival, el respeto que merece por la instancia que ha llegado, sabemos todos lo que es la liguilla, el respeto del América lo tiene, nosotros nos enfocamos en ir a San Luis en hacer el partido que siempre hacemos en la liguilla, ser inteligentes y cerrarlo en casa de la manera que podamos”.

El tema Alejandro Zendejas

Sobre el caso de Zendejas comento que no va arriesgarlo en búsqueda que regrese de a poco.

“Ale está muy bien, ha evolucionado muy bien, hace tres días que ya está entrenando con el plantel, no al cien, pero se está integrando de a poco, va ir al banco, ante la necesidad voy a tener un plan b, no lo voy arriesgar, pero él ha evolucionado bien, está contemplado para darle unos minutos”.

Que debe mejorar el Tano

La experiencia que ha adquirido Fernando es clave para enfrentar esta nueva fase final. Esperando que el equipo pueda superar la primera prueba.

“Creo que lo que tengo mejorar se puede ver reflejado, todos sabemos que esto es fútbol, de la experiencia que tengo de 3 liguillas, ojalá que lo errores o aciertos que tuve los pueda llegar a tener en el momento de tomar decisiones, uno toma las decisiones para lo mejor del equipo. Ojalá supiera que tengo que hacer un día antes de jugar el partido, pero no lo sé, uno toma las decisiones que piensan que es lo mejor, te puede salir bien o mal, hay que ser conscientes que en la liguilla no hay tiempo”.

La liguilla es diferente

Para el Tano el torneo regular ya quedo atrás, solo existe esta nueva fase, donde se debe jugar con mucha inteligencia.

“La liguilla es un torneo aparte, donde tienes un partido de 180 minutos, tienes que ser sumamente inteligente a la hora de poder llevarlo a cabo, es otro San Luis, no es el San Luis de la fase regular, creo que va ser un lindo partido”.

El América sale a ser protagonista

En el nido saben que el equipo debe ser protagonista de visitante o regular, donde esperan jugar con una manera inteligente.

“Nosotros vamos a salir de la misma manera que en la fase regular, no vamos en cambiar en nada, vamos a ser protagonistas de visitante o local, no vamos a buscar algo diferente por lo que hemos sido en este semestre, lo que cambia es que es un juego de 180 minutos, que la desesperación que nos ha pasado, este equipo sale atacar poco a defender, tengo que controlar poco a los jóvenes que no solo es atacar, en el momento defender saberlo defender”.

Foto: América

Deben estar a la altura

El América se considera de ser un equipo protagonista, pero en el transcurso de 3 liguillas jugando al mando del Tano, cree el técnico de las águilas que deben estar a la altura para no volver a quedarse cerca del objetivo.

“El equipo lleva 3 liguillas a mando mío, una de las cosas que hice hincapié al finalizar el torneo fue encontrar la madurez, la experiencia de las liguillas anteriores, hemos estado a la altura, pero nos alcanzó entonces es una combinación de ambas cosas para lograr el objetivo que es ser campeón”.

Sorprendió el San Luis

El Tano quedo sorprendido por lo que hizo el San Luis al eliminar al León, pero cree que ellos no tienen nada que perder, al contrario, siendo el equipo mejor posicionado en el tema anímico.

“Cuando vos jugabas un repechaje no tienes nada que perder, los chicos de San Luis lo entendieron bien cuando jugaron ante León, cuando nosotros enfrentemos a San Luis, ellos no tienen nada que perder, al contrario, se encontraron algo que ellos ni se lo esperaban, tienen una confianza elevada, ellos pasan por un estado anímico altísimo, si nosotros hacemos el futbol queremos puede ser un golpe anímico bajísimo, la valentía, la madurez, la experiencia la debemos tener los 180 minutos”.

Sobre el nacimiento de su hija, les puede dar el campeonato

“Ojalá la gordita traiga esa ansiada copa que todos queremos, es una felicidad única que tengo como padre, si viene el campeonato, buscare otro hijo, mentira”.