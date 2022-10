Previa América vs Toluca: se busca al primer finalista

Este sábado las Águilas del América buscarán una remontada más en su historia con la misión de avanzar a la Final del Apertura 2022 de la Liga MX, pero Toluca no será un rival nada sencillo como lo demostraron en la ida.

El Toluca sorprendió a todo el futbol mexicano cuando en las semifinales de ida consiguió derrotar al América de Fernando “Tano” Ortiz 2-1, aunque en algún momento el marcador era de 3-0 que hubiera sido fulminante para los de Coapa.

Los Diablos consiguieron mostrar su mejor faceta en la ofensiva al aprovechar errores de Guillermo Ochoa y Emilio Lara, para que Haret Ortega y Leo Fernández pusieran 2 goles por delante a los del Estado de México.

La afición del Nemesio Diez se volvió loca cuando llegó el tercer gol de Camilo Sanvezzo, aunque fue anulado por fuera de lugar.

El América descontó con Emilio Lara que consiguió rehacerse de su error en el gol, por lo que así quedó el panorama para el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca.

Las Águilas del “Tano” Ortiz quedaron en la primera posición la temporada regular y le metió 11 goles al Puebla en una demostración de poder, aunque fueron sorprendidos en el infierno.

Por su parte, los dirigidos por Ignacio Ambriz consiguieron llegar a esta semifinal como el único equipo del repechaje que lo consiguió, pues todos los demás fueron eliminados menos ellos.

Antecedentes

De los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos sin contar el juego de ida, América ganó en dos ocasiones al igual que los Diablos por un empate, demostrando que siempre es un duelo muy parejo.

La última victoria del Toluca en cancha del estadio Azteca sucedió el 17 de marzo del 2018 en el torneo de clausura, cuando ganaron 2-1 como visitantes.

El camino al partido de vuelta

Las Águilas llegaron como primeros de la tabla general y se enfrentaron al Puebla en los cuartos de final, pero no tuvieron ningún problema pues no solamente ganaron ambos partidos y clasificaron a la final, si no que golearon 5-1 y 6-1 en dos partidos a la Franja.

Fernando Ortiz no consiguió mantener ese ritmo en el juego de ida en el Estado de México, pues se vio un equipo miedoso por momento y con errores muy puntuales.

Los Diablos llegaron desde el repechaje a la fiesta grande del futbol mexicano, pues vencieron a los Bravos de Juárez 3-0 sin problema y en los cuartos de final, fueron los únicos en ganarle a un equipo de la parte alta de la tabla.

Derrotaron 4-3 en un auténtico partidazo a los Santos en su cancha, y fueron a ganar 2-1 en el Territorio Santos Modelo para dar la sorpresa y convertirse en el caballo negro de la liguilla.

Los entrenadores son dos estilos parecidos al ser más ofensivos que defensivos, y tienen trayectorias muy distintas por los banquillos.

Ignacio Ambriz ha tenido experiencia como asistente en España con Javier Aguirre, así como dirigió distintos equipos en México como lo es su rival América, Chivas, León donde consiguió un campeonato y ahora Toluca.

Fernando Ortiz estaba dirigiendo las fuerzas básicas del América cuando tuvo que entrar a dirigir al primer equipo y las cosas le resultaron, pues lo dejaron al frente y ahora está a un paso de la gran final.

América va por su estrella 14 en la liga MX y se alejaría por dos campeonatos con las Chivas, su eterno rival, mientras que los Diablos quieren sumar otro título en la era de los torneos cortos donde han tenido tan buenos resultados pero que no han ganado alguno desde el 2010, ya 12 lejanos años.

América recibe al Toluca para definir al primer finalista de la Liga MX y ver si la inversión de los Diablos funcionó como ellos querían o las Águilas volaran, y demostraran porque dominaron el fútbol mexicano este semestre.

Alineaciones posibles

Club América

13 Ochoa, 2 Fuentes, 4 Cáceres, 14 Araujo, 23 Lara, 8 Fidalgo, 20 Sánchez, 11 Rodríguez, 10 Valdés, 17 Zendejas, 21 Martín.

Toluca

1 Volpi, 26 Mosquera, 24 Ortega, 4 Huerta, 5 Guzmán, 10 Fernández, 23 Baeza, 14 Ruiz, 16 Meneses, 32 González, 7 Sanvezzo.