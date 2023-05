Carlos Adrián Morales: “El desarrollo me deja muy tranquilo”

En rueda de prensa salió el técnico del Atlético Morelia, Carlos Adrián Morales quien ha dado sorpresas en el torneo, pues perdieron en casa en la final de ida y buscarán el título en suelo tapatío.

“Fue un juego donde en los primeros minutos donde no encontramos un ritmo de juego, creo que fue donde ellos fueron superiores, primeros 15-20 minutos que es donde caen los primeros dos goles, aparte son 2 golazos la verdad, el muchacho le pega bien y bueno tiene esa recompensa, que aparte de tener buena pegada tiene buen técnica, intente y hace lo que hizo”

Seguido destacó que en la segunda parte su equipo se mostró mejor, minimizando al rival, pero que el tiempo no les alcanzó.

“Después el equipo poco a poco fue asentándose bastante bien y creo que los últimos minutos del primer tiempo y me atrevo a decir a la espera de que ustedes tengan otra opinión, creo que el equipo en el segundo tiempo fue mejor, busco construir, hacer, tan así que nos hacen el penal, después se tienen opciones de gol, ellos creo que poco o nada”.

Destacando que es una sensación, pero que no le gusta perder, donde se puede ir tranquilo por el gol que cayó, pues con él tanto la final aún está abierta, pues considera que tiene la capacidad para mandarlo al alargue o incluso hasta para remontar.

Club Atlético Morelia

Recuperar al equipo

“Hoy lo que más me va a competir con los jugadores es recuperarlos, la mejor manera, que estén listos para enfrentar un rival difícil, como lo dije el día de ayer, un equipo dinámico como lo es Tapatío, pero me quedo tranquilo en el desarrollo del juego”.

“No se confunde el resultado, no me gusta perder, pero el desarrollo que mostró el equipo o intentando, buscando, construyendo jugadas y se generó, entonces eso me deja tranquilo, pero bueno es una final, creo que esta abierta y hoy hay que recuperar bien a los muchachos y de ahí partir”.

Incluso se le cuestionó al DT canario sobre los primeros 20 minutos, si es que las ausencias le pesaron un equipo.

“Posiblemente haya afectado, pero me gusta el esfuerzo de los muchachos sabes, Omar Islas no es lateral, Diego ha jugado de central, que es el movimiento un poco mas especifico por el tema de Navarrete por Parra, pero Nava a jugado de lateral, entonces ahí no es tanto”.

“Yo creo que mas en especifico fue el tema de Islas, que no es lateral y que el muchacho buscó hacer lo mejor, cumplió, después en el medio tiempo yo hago una modificación, sacó a Kaleth y corro a Islas más adelante en su posición natural, meto a Gabriel y recorro a Diego y creo que el equipo funciona bastante bien”.

“Entonces esa parte, insisto, en el desarrollo me deja muy tranquilo”.

Terminando con que la final aún está ahí, está muy latente y que van a trabajar para tener un resultado y darle una alegría a la afición, a mucha gente que se lo merece, a la directiva, esperando traer el sábado el título a Morelia.