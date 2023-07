Antonio Mohamed: "Todos los partidos tienen un grado de dificultad"

Foto: Record

Los Pumas de la UNAM consiguieron un punto en casa, al recibir a Mazatlán en la fecha 2 de la Liga MX, con lo cual los universitarios llegan a cuatro puntos y a la cuarta posición momentaneamente en la tabla general.

Las declaraciones del "Turco" tras el empate a cero.

En conferencia de prensa después del empate en casa contra Mazatlán, Mohamed comentó: "No fue nuestro mejor partido esta claro, el equipo no jugo como iba preparado el partido, estuvimos muy erráticos en los pases, no logramos jugar en bloque y el equipo lo resintió realmente, fue un partido que no fue bueno para nosotros, así que nos tiene que servir de aprendizaje".

El estratega argentino recalco que el partido de hoy no fue bueno, que tienen cosas que mejorar y evaluar que fue lo que se hizo bien en la jornada uno, donde comenta que fue un buen partido para replicarlo en las demás jornadas, replico: "Mirar lo positivo y corregir rápido lo negativo". Mohamed señalo: "Nosotros somos un equipo que esta en formación eso esta claro, yo llevo aquí 6 partidos trabajando y estamos en formación, Robert (Ergas) y "El toro" (Gabriel Fernández) llego hace 4, 5 días y después los demás venimos trabajando juntos mas tiempo, pero estamos en formación también en la idea, en la manera, en la forma, sabíamos que teníamos que enfrentar un bloque bajo, pero bueno tenemos que estar preparados, tenemos que trabajar mas y saber que en poco tiempo nos ganamos un respeto, entonces tenemos que aprender a jugar con espacios para aprender a defender, tenemos que no perder la pelota rápido y tener mas paciencia para manejarla".

Para "Tony" es importante y esencial mejorar las formas de juego, ya que él sabe que tiene un equipo con calidad para revertir las cosas y no seguir dando una mala sensación como se dio en este partido.

Le preguntaron acerca de Cesar "El chino" Huerta sobre su desempeño hoy en el partido a lo que "El Turco" explico: "El chino hizo un buen partido, siempre que toma la pelota él, da la sensación de que puede generar algo, entonces mientras suceda eso nosotros vamos a estar contentos, después la terminación a veces entra, a veces no entra, pero creo que fue el mas desequilibrante que tuvimos hoy y no solamente con eso si no la entrega que tuvo fue total, así que espero que siga por ese camino, los goles solos van a llegar".

Culmino la conferencia con una pregunta cuestionandole al entrenador su cambio de formación, a lo que termino diciendo: "Buscaba ganar el partido de alguna manera, al no estar finos con los pases por dentro, intentamos por fuera tener dos extremos y dos centros delanteros en el área haber si podíamos conectar, igual es una situación que no habíamos trabajado nunca, pero bueno era lo que en este caso pedía el partido, tuvimos que hacer algunos cambios por cansancio o por alguna molestia física, entonces creíamos que de esa manera era con la que podíamos llegar a lograr el gol, pero no lo pudimos hacer, así que lo único positivo del día es que mantuvimos el cero por primera vez en el arco, después hay muchísimas cosas para corregir, igual el mensaje que la gente no pierda la ilusión por que todavía falta mucho por recorrer".

Los auriazules visitaran al Pachuca en la jornada tres del apertura 2023, el próximo domingo 16 de julio a las 7 pm en el Estadio Hidalgo.