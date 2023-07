México a la Final de la Copa Oro

México se enfrentó a Jamaica en la semifinal del la Copa Oro edición 2023, el partido se llevó a cabo en el Allegiant, dónde los dirigidos por Lozano se mostraron bastante insistentes y sacaron la victoria.

El encuentro inició bastante movido desde el primer minuto, dónde para el 2’ México se ponía al frente con un remate de Henry Martin dentro del área, poniendo el primero de la noche.

Siete minutos más tarde, Blake se hacía presente al fondo en su arco, que terminaba desviando un esférico bastante peligroso que disparaba Erick Sánchez.

Todo siguió su curso, México seguía presionando, Jamaica iba con todo al frente buscando generar peligro cerca del arco de Ochoa, sin lograrlo de manera exitosa. Luego de transcurridos los primeros 23 minutos, Luis Chávez se animó y mandó tremendo testarazo que terminó yéndose desviado del arco.

Luego de seis minutos, Chávez nuevamente aparecía con letal cañonazo de tiro libre que terminaba entrando al ángulo del arco resguardado por Blake, marcando el segundo de la noche para el tricolor.

Faltando cuatro minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario de la primera parte, Orbelín Pineda mandaba disparo dentro del área, pero no generaba peligro en el área de los Reggae Boyz.

Para el complemento, Jamaica movió sus piezas sin lograr mayores cambios, para el 50’ el tricolor ya volvía a pisar de manera constante el área de Blake. Fue al 53’ que Antonio se hizo presente con un cañonazo que terminó yéndose por un costado del arco, siendo una de las más claras para los jamaiquinos.

Para el 63’ no podía faltar la polémica, tras una fuerte plancha de Bailey sobre Uriel Antuna, el silbante decidió no sacar la tarjeta roja al jugador de Jamaica, dejando muy molesta a la afición mexicana y al equipo. México no se echó para atrás y consiguió insistiendo, pero Jamaica comenzó a dominar el encuentro con disparo e intentos por parte de Antonio y Bailey.

Al minuto 75, Giménez se hacía presente, entró al área buscando generar peligro, pero la defensa terminó quitándole el balón y evitando el disparo al arco. El encuentro siguió su ritmo, pero ya sobre el tiempo agregado, Roberto Alvarado apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes de Blake y poner el tercero que sellaría el pase a la final.