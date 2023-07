Eduardo Arce: “Quedamos a la mitad”

Tras la finalización del encuentro, el técnico del Puebla, Eduardo Arce menciono que en el encuentro las águilas se mostraron mejor que ellos, pues no se adaptaron al juego y padecieron bastante en la defensiva.

"Creo que es un partido bastante… no encuentro el calificativo, quedamos a la mitad de todas las fases, no he visto las estadísticas, en cuestión de generación, la diferencia está en las áreas, no concretamos nosotros y ellos sí, ahí es donde todo se hace más grande”, comentó el DT poblano.

@ClubPuebla

También agrego que el encuentro lo llevaron de manera liguera sin ser muy agresivos, algo que los dejo a la mitad.

“La verdad creo que es un partido que nosotros quisimos ir llevando más ligeros, sin ser más agresivos o donde nos quedamos a la mitad de todas las fases (del juego)”, valoró el estratega del Club Puebla en la rueda de prensa posterior al duelo.

A pesar de que la plantilla es de su total confianza, Arce no dudó en destacar que le hacen falta refuerzos al club, donde menciona que confía en el plantel y que tiene calidad para competir.

“Sí, aún estamos esperando unas ‘cosas’ para acabar de cerrar el plantel. Pero confió en el equipo, si estoy aquí es porque confío plenamente en el equipo”, puntualizó.

“(Perder) Nos sirve para terminar de cerrar el tema plantel, nos hace falta por ahí gente, nos va a venir bien para un respiro, la frustración de no sacar los puntos en Tigres, ante Santos y este, nos queda la sensación de que no nos está alcanzando, tenemos que cerrar la mente y el plantel”, declaró Eduardo Arce.

Mexsport

El estratega camotero agregó que uno de los errores que cometió su equipo fue ceder el balón porque padecieron a las jugadas azulcremas, que al final terminaron con 3 goles en su arco.

“Cuando tienen el control de la pelota es un equipo que te hunde, pero si analizas hay pérdidas de balón que provocaron esas jugadas, el torneo anterior tuvimos la suerte de hacer dos goles a pelota parada. Merecíamos más, ellos fueron mejores y hay que darle vuelta a esto”.

“Los dos partidos anteriores el funcionamiento es otro, lo que quiero ver es un equipo competitivo, que salga a ganar, ya después la formas se analizarán”.

Ayudará al plantel

Arce agregó que la pausa por la Leagues Cup ayudará a sumar más jugadores y con trabajo poder regresar con todo y sacar la frustración de las primeras tres jornadas.

“Nos sirve para terminar de cerrar el tema plantel. Nos hace falta por ahí gente, nos va a venir bien para un respiro. La frustración de no sacar los puntos en Tigres, ante Santos y este, nos queda la sensación de que no nos está alcanzando. Tenemos que cerrar la mente y el plantel”.