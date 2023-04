Eduardo Arce: “El sentimiento es bastante jodido”

En rueda de prensa salió el técnico del Puebla, Eduardo Arce quien pendió de un hilo tras perder ante Tigres, pues ahora deberán esperar los resultados de otros equipos, ver si la suerte los favorece y les permite entrar al repechaje.

“El sentimiento es bastante jodido, sabemos lo que nos jugamos y lo que veníamos a jugar contra Tigres, lástima que el penal nos hace tomar riesgos y en espacios hacernos más abiertos, al final el equipo intentó y buscó y ni modo... a seguir que nos queda una jornada”.

Imago 7

Afectados por el arbitraje

Eduardo Arce no quiso entrar en polémica, pero sí hizo notar que a la franja es de los que más se le han marcado penales en contra.

“Por todo, ojo a lo que voy a decir, no es en contra del arbitraje, pero somos de los equipos que más penales en contra tienen en la Liga, ya de repente contra estos equipos de visita es bastante, por eso la palabra jodido, por perder, por como viene y nada, ese es el sentimiento que se trae”.

Esto exploto después de que el silbante no revisara el penal a favor de los Tigres en el VAR, asegurando que pese a no ver la jugada, es algo que sucede todo el tiempo en los encuentros.

“Ya las jugadas no se revisan tanto, le han dado flujo a este tipo de revisiones y a Jair le avisaron de arriba, él confirma algo, yo no he visto la jugada, pero marcable o no, es una situación de área que pasan 200 veces por partido, pero creo que no tienen la intención de hacer daño, de arriba le dicen que es penalti y lo confirman”.

Tras la derrota, los Camoteros se quedan con 17 puntos, por debajo de Querétaro (sin posibilidad de entrar a repechaje), mientras que Pumas y Atlas con la misma cantidad de puntos y a la espera de disputar sus encuentros de esta jornada.

Club Puebla

Los felinos con este resultado llegaron a 25 unidades poniéndolos en el séptimo lugar y así serían locales en la Repesca, a falta de una jornada, pero le faltan verse las caras en el Volcán contra el Atlético San Luis.