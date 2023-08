Veljko Paunović: "No estamos nada contentos con lo que hemos mostrado en este torneo"

El Club Deportivo Guadalajara quedó eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup con cero puntos, tras perder esta noche con el Sporting Kansas City 0-1, en la jornada 2 de dicha copa.

En conferencia de prensa el entrenador del Guadalajara expresó, que son momentos complicados que les sirven para sacar algunas conclusiones del equipo y del rendimiento, que para él son muy obvias expresando: "Tenemos que decir la verdad, no estamos en este momento a la altura internacionalmente de competir con estos equipos".

Paunović también dijo que tienen en seis meses la competición de Concacaf (Liga de Campeones), y que deben mejorar para dicho torneo que es el siguiente aparte de la liga local, en donde deben mostrar un mejor nivel para competir en ella.

El profe Veljko resaltó lo siguiente: "Cuando regresemos (a la Liga MX) debemos despabilarnos todos y volver a recuperar la humildad, volver a recuperar lo que es la identidad de nuestro equipo del rebaño, que siempre nos hemos identificado con esto, compañero apoya a compañero y da lo mejor de si mismo y toda la serie de cualidades que hemos mostrado".

Más declaraciones del director técnico

Ha indicado que en este torneo su forma de juego y sus grandes cualidades como equipo han sido muy volátiles en los partidos, para él también a chivas está en una fase donde hay una reagrupacion del plantel, la gente para ellos es demasiado importante y comprenden el vaivén de sentimientos tras los resultados, pero comentó: " Yo no voy a permitir que lo que hemos logrado contruir aquí en estos siete meses que estamos trabajando juntos, que nadie lo ponga en peligro, vamos a volver a recuperar la ilusión de la gente y se que la gente nos va a dar esa oportunidad".

El entrenador del Guadalajara dejo en claro que el nivel del conjunto rojiblanco levantara que están en un proceso de recuperar jugadores y que estén en su mejor nivel físicamente dentro del campo y específico lo importante que son los jugadores que han tenido pocos minutos de juego, que ellos son el soporte ya que si siguen empujando levantando su nivel hacen que todos los demás también lo hagan y el equipo sube su nivel en general y que ese es el trabajo del entrenador, tener un conjunto sólido, con buena competencia interna y eso es lo que quieren generar a su regreso a tierras tapatías.

También hablo que dentro del encuentro no hubo comunicación entre las líneas y que la constancia física fue un factor determinante para no poder realizar una buena reacción a lo que generaba el conjunto de Kansas City, menciono lo siguiente: "El partido sinceramente lo perdimos nosotros aún que Kansas hizo un gran partido, sobre todo la primera parte, que a mí me dio vergüenza el baño que nos dieron, en la segunda parte mejoramos pero no fue suficiente, es una gran prueba de la fortaleza del grupo, cuando tienes un torneo así mediocre se crean muchas dudas, pero yo sigo confiando al 1000% en el grupo y en nuestras capacidades de salir adelante".

El director técnico rojiblanco platicó que al equipo le dolió mucho el parón que se tuvo antes de su primer encuentro en la Leagues Cup y eso fue clave también para desbalancear su ritmo de juego. El equipo tapatío regresará a la actividad futbolística hasta el 26 de agosto, cuando visite a Santos Laguna en la jornada 6 del Apertura 2023.