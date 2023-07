Veljko Paunović: “Contra todas las adversidades vamos a pelear y a dar la cara”

Con juego suspendido por las condiciones meteorológicas, las Chivas de Guadalajara hicieron su debut en la Leagues Cup con derrota de 3-1. El rebaño no inicio con la mejor de las suertes luego de ir 2-0 abajo en el marcador tras ocho minutos de haber comenzado el juego.

“Los dos goles y las oportunidades que tuvieron en el inicio nos puso el pie de atrás en la segunda parte. Hubo muy buena reacción a partir del minuto 15 y empezamos a crear jugadas de ataque. Tuvimos 19 llegadas en la primera parte, pero nos faltó rematar. Nos faltó el gol después de empezar a dominar”, lamentó.

El estratega puntualizó en que esta situación tiene que mejorar, aunque existieron situaciones que no fueron favorables, para la reanudación del juego el viernes, se estudió una acción a favor para sacar ventaja de ella.

“Esto tiene que mejorar y nuestra disposición siempre ha sido jugar, nunca dejamos de creer, aunque estuvimos con uno menos o quizás dos, considero que tuvimos muchas adversidades desde ayer […] Hoy arrancamos muy bien, nos preparamos, entramos en el juego, marcamos prácticamente el gol más rápido, aunque no cuente así; pero ayer nos sentamos a analizar, teníamos un saque de banda, preparamos una jugada y arrancamos fenomenal”, comentó.

Cristian Calderón le da la mano a Briseño tras marcar. (Foto: Chivas).

Después del mal comienzo y estar abajo en el marcador, Paunovic reconoció que arriesgó al cambiar la formación en varias ocasiones, resaltando que siempre van a pelear y que cuando las cosas no se den, saldrán a reconocer sus errores.

“Cuando comenzamos con los cambios iniciamos con dos puntas, 4-3-2, y después 4-2-3 donde perdimos mediocampo, pero tuvimos que arriesgar y, al final, acabamos con 3-3-3; incluso con 'Cone' en 3-2-4. Arriesgamos y no había nada más que perder, pero estoy orgulloso de eso. Contra todas las adversidades vamos a pelear y dar la cara. Desde luego no fue un partido para sacar el pecho, pero son muestras de identidad que hemos creado”, se sinceró.

El estratega rojiblanco fue cuestionado sobre si hubo exceso de confianza o no se estudió al rival: “Yo estuve aquí el domingo estudiando al rival. Estuve sentado en la fila dos, asiento uno. Aquí estábamos inmersos para estudiar al rival. Nosotros no arrancamos bien, y eso pasa cuando hay un periodo largo de no competir”, añadió.

Regreso de Alexis, la titularidad en la portería y la presentación de Erick Gutiérrez

Discusión entre jugadores de Chivas y Cincinnati. (Foto: Chivas).

Pauno reconoció que fue complicado recuperar a Alexis Vega después del tiempo que estuvo con selección mexicana y las molestias con las que regresó.

“Todavía no está en las condiciones, pero desde luego que fue una tremenda amenaza para el rival […] Cuando Alexis Vega está físicamente en su mejor momento no hay un mejor jugador en México, ni uno semejante y eso es lo que tenemos que conseguir”, exclamó.

Sobre la situación de Oscar Whalley y quién tomará la titularidad en la portería, dejó en claro que es algo muy importante y no quiere discusiones sobre elllo.

“Tuvimos una pretemporada muy corta no tuve tanto tiempo para verlo, tuvo algo de tiempo contra Bilbao, mostró cosas buenas que pueden ayudar, pero con ‘Wacho’ y ‘Tala’ llevo más tiempo y los conozco mejor. Esto lo consideramos muy importante, porque queremos ver cómo se desarrolla esta situación. Vamos a ver qué queremos hacer en los próximos partidos. No quiero debates ni problemas ahí, es una posición muy delicada”, dijo.

Ercik Gutiérrez durante un entrenamiento de Chivas. (Foto: Chivas).

El estratega reflexionó en que el equipo se está adaptando a los jugadores que recién se incorporaron el plantel, pues vienen de diferentes contextos y el equipo ya tenía una dinámica cuando comenzó el campeonato mexicano.