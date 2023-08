América pierde por goleada ante Columbus Crew en la Leagues Cup 2023

Tarde triste fue la que se vivió en el último duelo del Grupo D cuando el Club América cayó por cuatro goles a uno ante el Columbus Crew, dejando a las águilas heridas y clasificadas con tres puntos a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

Desde que el árbitro pito el inicio del encuentro, las Águilas del América salieron a buscar el gol que los pusiera en ventaja pues aún si cumplirse los primeros 60 segundos del partido, Julián Quiñones ya había tenido la primer jugada clara del encuentro luego de fallar un mano a mano de frente al arco tras un pase de primera intención hecho por Alejandro Zendejas.

No obstante, el cuadro de Columbus supo poco a poco comenzar a equilibrar la balanza, encontrando oportunidades de gol por el carril izquierdo del campo donde el colombiano, Juan Camilo Hernández, tuvo opciones de disparo que obligaron a Luis Ángel Malagón a estar atento para no permitir que subiera el 1-0 al marcador.

Conforme pasaron los minutos, el América comenzó a tener más opciones de generar peligro en el área rival mediante los carriles del campo y fue al minuto 29 cuando Kevin Álvarez recibió el balón en los linderos del área para pegarle con toda la parte interna del botín derecho, venciendo al arquero local.

