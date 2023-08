Eduardo Arce: “La directiva también tiene parte de responsabilidad”

Tras la finalización del encuentro, el técnico del Puebla, Eduardo Arce se quejo de las salidas, pues destaca que les ha pegado y que buscaran tener el plantel completo.

“El enfoque está en darnos cuenta de que no alcanza, que hemos dejado pasar mucho tiempo para completar el plantel y que hemos dejado salir a jugadores muy importantes durante el torneo. Hay que darse cuenta de eso porque nos ha pegado y que hay que tener cuanto antes el plantel completo porque hace falta”, destaco Arce.

Tienen parte de la responsabilidad

Incluso destaco que la directiva también tiene la culpa, pero él es el que tiene que dar la cara.

“Todavía no se platica nada, como siempre en estos momentos esta, la directiva también sabe del momento en cuestión de organización, entonces ellos también tienen esa parte de responsabilidad”.

"La directiva también tiene parte de responsabilidad por este momento, pero el que da la cara soy yo. Que pase lo que tenga que pasar".

"No me voy a meter ni les voy a contar todo lo que pasa, sí nos hemos quedado muy cortos en temas de planeación muy cortos en temas de refuerzos lo mencione hace dos meses el Puebla no se puede dar el lujo de no tener tres plazas de extranjero".

Captura Franja Play

Sobre el encuentro, donde no aprovecharon la superioridad numérica, dijo que su equipo cayó víctima “de una táctica fija que aprovechó el rival, el cual luego se repliega y cierra todos los caminos y así terminamos por ser inoperantes”.

“Fuimos inoperantes en la cancha y con los cambios. El enfoque está en darnos cuenta de que no alcanza, hemos dejado pasar mucho tiempo para a completar el plantel y hemos dejado ir a jugadores importantes".

Destacando que el Puebla no depende de 3 plazas de extranjeros, que Facundo Waller no se encuentra al cien y que espera tener el cuadro completo para demostrar la calidad del club.

“Lo mencione, yo creo que hace dos meses donde dije el Puebla no se puede dar el lujo de no tener tres plazas de extranjeros. Hoy Facu Waller venia muy tocado, no está bien todavía y no queremos exponerlo porque tiene chance de, entonces son casi cuatro plazas de extranjero. Es muy difícil para una institución que necesita estar completa, necesita estar bien para poder competir y te lo digo, cuando lleguen los refuerzos este equipo va a competir”.

Pase lo que tenga que pasar

Incluso se le cuestionó sobre su continuidad en el club y los rumores que empiezan a sonar sobre sus posibles sucesores.

“Miro de lado, todavía no se platica nada, la directiva sabe del momento en cuestión organización y que pase lo que tenga que pasar”.