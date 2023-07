Previa Puebla vs Minnesota: buscan redención en la Leagues Cup

El Club Puebla se medirá este domingo ante su similar de Minnesota en la primera fecha de la Leagues Cup, el encuentro se disputará este domingo en punto de las 19:00 horas en el Allianz Field, donde ambos clubes buscaran los 3 puntos e iniciar con el pie derecho en este torneo.

¿Cómo llegan?

Puebla viene de perder ante las águilas del America con un marcador de 3-0 el pasado sábado, consiguiendo su segunda derrota en el torneo y ubicándose en el cómo décimo séptimo lugar en la tabla, con 1 unidad.

Minnesota viene de empatar ante el LAFC en la liga con el marcador de 1-1, donde los de Minnesota consiguieron su séptimo empate del torneo, mientras angelinos siguen peleando el liderato.

Antecedentes

Ambos equipos será la primera vez que se vean las caras, por lo que aparte de ser un encuentro que puede de que hablar, buscando sumar los 3 puntos y ponerse como líder en su grupo de la Leagues Cup.

Ficha técnica

Partido: Puebla vs Minnesota

Lugar: Allianz Field

Fecha: Domingo 23 de julio del 2023.

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Transmisión: Apple TV

Pieza clave

A pesar de la desbandada de jugadores al Puebla en este torneo, quienes se quedaron sin varias de sus estrellas, Federico Mancuello ha logrado ser una pieza importante dentro del andar de su club. Teniendo 3 encuentros jugados, 2 asistencias y 0 goles en el torneo, siendo el principal asistidor del club, acompañado de Brayan Angulo quien lleva 2 goles en 3 encuentros.

Imago 7

Referente de Minnesota

Bongokuhle Hlongwane lidera a este club en la delantera, está siendo crucial en la institución estadounidense, donde ha tenido gran regularidad en el club y siendo al momento un referente, teniendo 21 encuentros con Minnesota, contando con 6 goles y 3 asistencias en el torneo, pero ahora le tocara un reto muy diferente, pues en este nuevo torneo buscara hacerse presente para evitar la derrota de su club, por lo que buscara revertir esa situación.

Reuters

Posibles alineaciones

Puebla

30 Jesús Rodríguez, 21 Gastón Silva, 5 Diego de Buen, 26 Brayan Angulo, 2 Gustavo Ferrareis, 10 Federico Mancuello, 6 Pablo González, 20 Kevin Velasco, 16 Alberto Herrera, 19 Ángel Robles, 28 Martín Barragán.

Minnesota

97 Dayne St. Clair, 12 Bakaye Dibassy, 15 Michael Boxall, 3 Zarek Valentin, 27 D.J. Taylor, 10 Emanuel Reynoso, 20 Wil Trapp, 33 Kervin Arriaga, 22 Teemu Pukki, 31 Hassani Dotson, 21 Bongokuhle Hlongwane

Eduardo Arce: "Quedamos a la mitad"

Tras la finalización del encuentro ante el Club America, el técnico del Puebla, Eduardo Arce menciono que en el encuentro las águilas se mostraron mejor que ellos, pues no se adaptaron al juego y padecieron bastante en la defensiva.

"Creo que es un partido bastante… no encuentro el calificativo, quedamos a la mitad de todas las fases, no he visto las estadísticas, en cuestión de generación, la diferencia está en las áreas, no concretamos nosotros y ellos sí, ahí es donde todo se hace más grande”, comentó el DT poblano.

A pesar de que la plantilla es de su total confianza, Arce no dudó en destacar que le hacen falta refuerzos al club, donde menciona que confía en el plantel y que tiene calidad para competir.

“Sí, aún estamos esperando unas ‘cosas’ para acabar de cerrar el plantel. Pero confió en el equipo, si estoy aquí es porque confío plenamente en el equipo”, puntualizó.

Último duelo internacional

El Racing Club de Argentina le arrancó un empate 2-2 al Puebla en el 2016 en su partido de ida por la primera fase de la Copa Libertadores de América-2016 el 3 de febrero, jugado en el estadio Cuauhtémoc, en la vuelta el 10 de febrero en el Estadio Presidente Peron, Racing gano por la minia marcando el 3-2 en el global y eliminando a la franja de lo que al momento ha sido su última participación en un torneo internacional.