Ricardo Carbajal: “No fuimos contundentes”

Tras la finalización del encuentro, el técnico del Puebla, Ricardo Carbajal se quejó del encuentro, destacando que las sensaciones no fueron buenas por la manera en que se empató el juego.

“La sensación no es buena por la manera en que nos empatan el juego, me parece que dejamos de hacer algunas cosas, dimos pie un poquito a la iniciativa del equipo rival y eso un equipo que insiste e insiste como lo hizo el Querétaro, me parece que tiene su recompensa”.