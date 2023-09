Fernando Hierro descarta crisis en Chivas

El día de hoy se citó a los medios de comunicación en el Estadio Akron para que el director deportivo del club rojiblanco, Fernando Hierro, compareciera ante los medios de comunicación, esto luego de la imagen vista ante el Club América.

Uno de los temas que mencionó el español fue la confianza que existe en el proyecto encabezado por Veljko Paunovic, quien estaba en duda su continuidad luego del abultado marcador.

"Sabemos lo que queremos, lo que tenemos, que en estos momentos hay que tener tranquilidad, el entrenador sabe perfectamente por su presidente y director deportivo, que puede trabajar tranquilamente".

"El entorno es de confianza absoluta en el trabajo, esto es un proceso y de tiempo, eso no me cansaré de repetirlo, tenemos una visión, un proyecto, un modelo y lo lidera Veljko, así de claro”, reiteró el directivo español.

Foto: MexSport

Pese a llevar tres encuentros consecutivos sin conseguir la victoria, el directivo descarta una crisis en el equipo, al respecto comentó:

"No estamos en nuestro mejor momento, es la realidad, no podemos negarlo, así de claro. Sé lo que es la palabra crisis, que el vestuario, que si los problemas. Son los mismos jugadores que hace unos meses jugamos una Final. Al final es futbol, ganar o no ganar".

“Con respecto a la diferencia de puntos con la gente que tenemos por delante, estamos mejor que el torneo pasado, es la realidad. Nosotros estamos a tres puntos del líder, sexta plaza, clasifica para la Liguilla".

Luego del enfrentamiento ante el equipo de Coapa, el directivo tiene sus conclusiones, al respecto comentó:

“Siempre ese tipo de partidos son especiales, somos consientes de ellos. Esos clásicos son especiales, el resultado contundente. Cómo no vamos a saber el dolor que es para el club, para el entrenador, jugadores, para nuestra afición, lo sabemos. Somos conscientes de ello, a partir de ahí, yo he jugado como unos 30 Madrid-Barcelona, también he perdido 5-0, al año siguiente gané 5-0“.

Foto: TV Azteca

Situación de Victor Guzmán

La ausencia de Guzmán en el partido contra las "Águilas" fue muy importante para la afición, su no participación en los más recientes encuentros ha perjudicado al equipo al no contar con su hombre más diferencial, al respecto Hierro aseguró en conferencia de prensa la situación del jugador mexicano:

“Del Pocho, es un jugador franquicia, para nosotros, lo mismo que es Érick (Gutiérrez). (Víctor Guzmán) Viene este año de tener una pequeñita molestia, durante las últimas dos-tres semanas y que está trabajando muy duro para volver a la realidad. Nosotros somos un equipo, no miramos a lo individual, el rendimiento de nadie. Nosotros sabemos que si queremos hacer algo importante, lo tenemos que hacer como equipo“.

Foto: MexSport

Nivel de Alexis Vega

Desde que el atacante mexicano no pudo tener participación en Copa Oro con la selección hemos visto una versión de Vega que no ha convencido a la afición, ha tenido unas semanas complicadas, donde su nivel ha quedado a deber mucho, sobre ello el directivo español aseguró:

"El tema de Alexis es un chico que después de la lesión está trabajando mucho para volver a su mejor nivel. Está trabajando mucho y estamos contentos porque está trabajando mucho es un jugador determinante y tiene que volver a su mejor versión y sabemos que lo está intentando".