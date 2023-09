Previa Tigres vs Monterrey: Clásico Regio con sabor a revancha

La Liga MX nos tiene preparado un auténtico partidazo, nada más y nada menos que la edición 133 del Clásico Regio. Desde el Volcán, Tigres y Monterrey se enfrentarán en este duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2023.

Cada ocasión en la que se juega este clásico, se espera que haya un gran espectáculo, y esta vez no será la excepción. Ambos equipos están ubicados en la parte alta de la tabla y buscarán darle un triunfo a su afición.

¿Cómo llegan?

Tigres viene de perder 2-0 contra Atlas en el Jalisco, en un partido marcado por errores defensivos que aprovecharon los rojinegros. Hubo "ley del ex", Jordy Caicedo metió gol ante su ex equipo.

Por su parte, Monterrey obtuvo de local los tres puntos contra León, un juego en el que los refuerzos mostraron buenas actuaciones, el marcador final de la victoria fue 3-1.

Antecedentes

La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue en la Leagues Cup, los dirigidos por Tano Ortíz se llevaron el triunfo en los octavos de final con un gol de penal de Sergio Canales. Sin embargo, el antecedente más reciente de Liga MX fue en el pasado Clausura 2023 cuando los Universitarios eliminaron a Monterrey en las semifinales del torneo. Todo está listo para que los dos equipos jueguen por el orgullo y la revancha.

Esta rivalidad en general es muy pareja. De los 131 juegos disputados, los Felinos han ganado en 47 ocasiones, 40 han quedado en empate y 44 han sido para Rayados.

Estos son los últimos cinco resultados de esta rivalidad:

Resultado Torneo UANL 0-1 MTY Leagues Cup (octavos) MTY 0-1 UANL Clausura 2023 (semis vuelta) UANL 1-1 MTY Clausura 2023 (semis ida) UANL 0-1 MTY Clausura 2023 MTY 0-0 UANL Apertura 2022

Estadísticas actuales

Tigres está en cuarto lugar de la tabla con 14 puntos; tiene cuatro partidos ganados, dos empates y dos derrotas.

Monterrey se encuentra en la quinta posición con 13 puntos; suma cuatro victorias, dos empates y tres derrotas (tienen pendiente su partido contra Tijuana).

Las declaraciones

Por parte de los Felinos, Robert Dante Siboldi comentó que los clásicos son muy especiales y no hay excusa para no dar un buen partido, además pidió no confiarse ante Rayados por las bajas que presentan:

“El que cae en ese aspecto o de subestimar el rival sea quien sea, ya tuvimos un ejemplo el domingo pasado, quedó claro que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer podemos perder con cualquier, si trabajamos le podemos ganar a cualquiera y mucho menos en un clásico que no se puede subestimar al rival".

También habló Guido Pizarro sobre los refuerzos que tiene Monterrey, pero haciendo hincapié en que los Tigres solamente se deben preocupar de ellos mismos y recordando que son los actuales campeones:

"Sinceramente me preocupa mi equipo, sabemos la calidad de jugadores que ellos han traído, pero entiendo que tenemos que preocuparnos por nosotros, tenemos un buen equipo, somos los campeones, jugamos en nuestra casa y ojalá podamos conseguir el triunfo".

Por parte de Rayados, el Tano Ortíz habló sobre el más reciente enfrentamiento (en Leagues Cup), comentó que el partido no será fácil pero buscarán salir a ganar. Eso sí, tampoco se confían:

"No soy de estadísticas, vivo el día a día, cada partido es diferente y si es así me enfoco en el sábado, que va a ser un partido difícil, y vamos a tratar de sacar los tres puntos y darle alegrías a la afición de Rayados. Estamos conscientes de ir a una cancha a respetar el rival, tiene un respeto merecido, pero nosotros vamos a salir a ganar, como lo hacemos en todos lados".