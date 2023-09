Robert Dante Siboldi "No hicimos un buen partido empezando por mí"

Luego de caer en esta jornada 8 del Apertura 2023 con marcador final de 2-0 frente al Atlas, Robert Dante Siboldi habló sobre su sentir luego de esta dura derrota previo a enfrentar una edición más del Clásico Regio en el futbol mexicano:

También comentó de como se siente luego de sufrir esta derrota y del funcionamiento en general del plantel de Tigres en esta jornada 8 y sobretodo el debut de su nuevo refuerzo Marcelo Flores:

"No hicimos buen partido empezando por mi, no queda de otra que seguir buscando minutos para jóvenes que hoy tuvieron la oportunidad, es importante que entre en juego Marcelo"

De igual forma comentó sobre la ausencia de Sebastian Cordova, jugador que sin duda es de los más fuertes en el plantel felino y que hoy se notó su ausencia en el terreno de juego:

Por último comentó sobre que espera de Monterrey el próximo fin de semana en el clásico regio, mismo que paralizará a toda una ciudad:

"Rayados no juega igual que el Atlas, lo que paso hoy lo trabajamos la semana pasada, pero por más que tú trabajes, sabíamos que juegan directo, con el pase largo a Jordy Caicedo, que trata de generar la segunda jugada, no es fácil marcarlo, tuvo la virtud de controlar la pelota, tener control y definir bien ante Nahuel, fue una gran virtud de Jordy, el error siempre es parte del juego, sí lo sabíamos, lo trabajamos, pero ahora nos enfrentaremos a un rival que no tiene un '9', no juegan de esa forma directo con el '9', tendremos que trabajar en función de prevenir lo que pueda plantear Rayados"